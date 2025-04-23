朱紅：恒指反覆靠穩，留意購13523/沽15830

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證65092)，收回價20798點，2027年12月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證15830)，行使價17214點，今年7月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證65723)，收回價22088點，2027年12月到期，實際槓桿24倍。

內地外賣行業競爭加劇，京東推出多項措施，加大於外賣業務的投放，美團03690)則否認「二選一」指控，指沒有任何平台有動力及有能力去約束外賣騎手的接單選擇。美團股價逆市下挫，曾低見125.6元，創近月新低。如看好美團，可留意美團認購證15977)，行使價175.1元，今年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，今年7月到期，實際槓桿6倍。

據報小米汽車工廠二期項目在北京市完成規劃驗收，預計6月中旬竣工，最快7月正式投產，之後小米汽車年產能將超過30萬輛。小米集團01810)表現向好，升至44.3元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證13385)，行使價63元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

據報道，澳門復活節假期日均旅客量13萬遠超預期，較去年同期顯著增長，寄望五 一黃金周客量更勝一籌。銀河娛樂00027)股價逆市偏軟，回落至27元水平徘徊。如看好銀河，可留意銀河認購證14515)，行使價36.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意銀河認購證27666)，行使價46元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

據報沙特阿美與比亞迪01211)簽署一項協議，同意在探索新能源汽車技術方面更密切合作，將結合研究、發現新技術，並提高運輸效率。比亞迪股價向好，升至20天線約375元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證15536)，行使價469.08元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15832)，行使價275元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

醫藥股普遍造好，藥明生物02269)股價於10天線見支持，升至21.5元附近整固。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿4倍。或可留意藥明認購證15841)，行使價24.88元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

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