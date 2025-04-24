朱紅：恒指重上兩萬二，留意購13523/沽15830

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證65554)，收回價21018點，2027年12月到期，實際槓桿20倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證15830)，行使價17214點，今年7月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證61800)，收回價23088點，2027年12月到期，實際槓桿17倍。

騰訊00700)舉行SPARK2025騰訊遊戲發布會，公布共計46款海內外遊戲最新動態，其中包括24款新遊戲。騰訊持續造好，升至20天線約475元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15532)，行使價610元，2026年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)擬派紅股兼轉增股，變相一拆三，每手入場費用由逾18萬元降至約6萬元，有關建議需待股東批准。比亞迪顯著造好，曾升逾6%高見399元。如看好比迪，可留意比迪認購證15208)，行使價560元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

泡泡瑪特09992)今年第一季度整體收益按年增長1.65倍至1.7倍，其中中國收益按年增長95%至100%，海外收益按年增長4.75倍至4.8倍。泡泡瑪特股價再創新高後遇沽壓，在178元水平反覆徘徊。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證15530)，行使價111.89元，今年10月到期，實際槓桿2倍。

市場憧憬國際貿易局勢將有望緩和，金價觸及3500美元創新高後回吐。紫金礦業02899)顯著回吐，跌至17.1元附近好淡爭持。如看好紫金，可留意紫金認購證16128)，行使價21.88元，2026年2月到期，實際槓桿3倍。或可留意紫金認購證29192)，行使價17.02元，今年7月到期，實際槓桿6倍。

內媒報道，內地多地正醞釀推出新一輪刺激政策，推動汽車、家電、家裝、手機、穿戴設備等產品消費更新。美的集團00300)股價連日向好，曾升至20天線高見72.4元。如看好美的，可留意美的認購證15018)，行使價92.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。