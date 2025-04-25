朱紅：小米逆市靠穩，留意購15534/沽15834

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證65554)，收回價21018點，2027年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證15844)，行使價18000點，今年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證62907)，收回價22688點，2027年12月到期，實際槓桿20倍。

外媒報道，小米01810)計劃在德國慕尼克建立一家研發機構，致力於電動汽車的開發，並指公司計劃到2027年將其電動汽車銷售擴展到中國境外。小米股價逆市靠穩，升至48元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證15534)，行使價55.88元，2026年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡小米，可留意小米認沽證15834)，行使價30元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

券商報告指，投資者對平台訂單量增長的可持續性存有擔憂，並預測美團03690)今年外賣訂單量將增長10%至每日6,600萬單，可能需要增加用戶補貼來捍衛市場份額。美團股價偏軟，回落至127元附近低位徘徊。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，今年7月到期，實際槓桿6倍。或可留意美團認購證16223)，行使價150.1元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

有券商將港股評級從「增持」下調至「中性」，認為關稅風險可能會影響市場氣氛，因香港市場對貿易依賴性以及指數成分股對美國收入的風險敞口相對較高。港交所00388)股價於50天線遇阻，回落至337元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證27741)，行使價488.88元，今年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿9倍。

澳門統計暨普查局資料顯示，今年第1季的入境旅客共986.27萬人次，按年上升11.1%，不過夜旅客較去年同期增加21.5%，留宿旅客則下跌1.1%。銀河娛樂00027)表現靠穩，續於28.1元附近徘徊。如看好銀河，可留意銀河認購證16220)，行使價31.93元，今年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意銀河認購證14515)，行使價36.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

文化和旅遊部公布，今年一季度國內出遊人次17.94億，同比增長26.4%，國內居民出遊總花費1.80萬億元人民幣，同比增長18.6%。攜程集團09961)股價偏軟，回落至445元水平徘徊。如看好攜程，可留意攜程認購證14433)，行使價680.88元，今年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意攜程認購證29857)，行使價628.5元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

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