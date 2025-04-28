朱紅：騰訊重越20天線，留意購16225/沽13694

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證66573)，收回價21387點，2027年12月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證15844)，行使價18000點，今年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證62907)，收回價22688點，2027年12月到期，實際槓桿23倍。

小馬智行與騰訊雲簽署戰略合作協議，圍繞L4級自動駕駛研發和Robotaxi服務落地開展戰略合作，為L4級自動駕駛產品的商業化落地提速。騰訊股價造好，重越20天線升至480元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證16225)，行使價530.5元，2026年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

港交所00388)斥資63億元購入中環交易廣場多層樓面作為總部，表示可彰顯交易所支持香港作為國際領先金融中心發展的長期承諾，並預料將有助節省長遠租金開支。港交所表現向好，唯仍受制於50天線，在338元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證27741)，行使價488.88元，今年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿9倍。

泡泡瑪特09992)獲券商報告看好，指考慮到公司重點IP優質新品儲備豐富、北美市場熱度持續走高，上調今明兩財年經調整淨利潤預測，同時上調目標價。泡泡瑪特股價續於高位整固，回落至172元附近徘徊。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證15530)，行使價111.89元，今年10月到期，實際槓桿2倍。

內媒引述消息指，中國海關對部分美國晶片免徵關稅，包括控制功能、放大功能、其他功能的晶片，但儲存作用的除外。中芯國際00981)逆市偏軟，跌至45元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證15022)，行使價66.93元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿5倍。

美元匯價偏軟，加上部份投資者趁低吸納，國際金價回升。SPDR金ETF02840)走勢反覆，在2365元附近好淡爭持。如看好S金，可留意S金認購證16266)，行使價3128元，2026年4月到期，實際槓桿9倍。

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