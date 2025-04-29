朱紅：恒指窄幅整固，留意購13523/沽15844

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證66573)，收回價21387點，2027年12月到期，實際槓桿28倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證15844)，行使價18000點，今年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證62907)，收回價22688點，2027年12月到期，實際槓桿26倍。

市場調研機構Canalys數據顯示，今年首季小米01810)手機在中國市場表現強勁，按年增長5%，成功重登榜首，機構認為小米產品生態系統有效協同作用有助於實現高速增長。小米表現靠穩，續於47.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證15429)，行使價76.88元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14387)，行使價46.45元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

比亞迪01211)公布，今年首季純利91.55億元人民幣，按年升1倍，集團亦公布，董事會同意擬開展的外匯衍生品交易業務額度由等值50億美元增加1倍至等值100億美元。比亞迪股價偏軟，回落至10天約380元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證15209)，行使價633元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13389)，行使價240元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

據統計，泡泡瑪特09992)旗下人氣IP Labubu上周在全球發售第三代搪膠毛絨產品，帶動泡泡瑪特海外App在上周五美國蘋果App Store購物榜一度登頂，並同時成為免費總榜的第四名。泡泡瑪特股價顯著造好，升逾一成高見195元，再創新高。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿2倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證15530)，行使價111.89元，今年10月到期，實際槓桿2倍。

外媒報道，華為正準備測試其最新型、功能最強的人工智能處理器，有望可取代美國芯片商英偉達的H100，並指最快在5月下旬可向相關客戶交付首批芯片。中芯國際00981)表現靠穩，續沿20天線約45.5元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證15022)，行使價66.93元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿5倍。

洛陽鉬業03993)公布第一季純利約39.46億元人民幣，升逾九成，集團指純利上升因銅鈷產品銷售價格較去年同期上漲，同時整體成本下降，主要產品產量基本按年增長。洛鉬股價造好，升至6.1元附近整固。如看好洛鉬，可留意洛鉬認購證29522)，行使價8元，26年2月到期，實際槓桿3倍。或可留意洛鉬認購證29805)，行使價6.27元，今年7月到期，實際槓桿5倍。

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