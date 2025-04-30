朱紅：騰訊回落至20天線，留意購16356/沽13694

券商報告顯示，今年年首季南向資金流入最多個股名頭5位分別為阿里巴巴、騰訊、中移動、中芯及小米，其中騰訊共錄得逾469億元南向資金流入，港股通持股市值達4956億元。騰訊00700)股價回落，跌至20天線約470元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證16356)，行使價600.5元，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

醫藥股普遍造好，藥明生物02269)升近50天線，在23.2元附近整固。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿5倍。石藥集團01093)股價曾高見6.33元，創一個月新高。如看好石藥，可留意石藥認購證16130)，行使價7.8元，2026年6月到期，實際槓桿3倍。

泡泡瑪特09992)旗下人氣IP Labubu第三代搪膠毛絨產品「前方高能」系列推出後掀起搶購熱潮，泡泡瑪特股價連日上升，曾升至198.2元，再創新高。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿2倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16265)，行使價129.9元，今年9月到期，實際槓桿2倍。

李寧02331)公布，首季線下渠道錄得低單位數增長，其中零售渠道錄得低單位數下降，批發渠道則錄得低單位數增長，而電子商務虛擬店舖業務則錄得10%至20%低段增長。李寧股價偏軟，跌至14.5元附近好淡爭持。如看好李寧，可留意李寧認購證16264)，行使價18.33元，2026年1月到期，實際槓桿4倍。或可留意李寧認購證14435)，行使價25.7元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

中國物流與採購聯合會公布，今年一季度全國社會物流總額為91萬億元人民幣，同比增長5.7%，比1-2月份加快0.4個百分點。京東物流02618)表現靠穩，續於20天線約12元水平徘徊。如看好，可留意認購證16352)，行使價15.6元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

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