朱紅：恒指反覆向好，留意購13523/沽15844

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指牛證68020)，收回價21518點，2027年12月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證15844)，行使價18000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證67174)，收回價22588點，2027年12月到期，實際槓桿31倍。

騰訊00700)宣布成立大語言模型部和多模態模型部，為AI模型的訓練、推理提供底座，冀能提升騰訊在AI領域的長期技術作戰能力。騰訊表現靠穩，續保持於20天線之上，在477元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證16356)，行使價600.5元，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27484)，行使價299.8元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

小米01810)推出開源大模型「Xiaomi MiMo」，據指在數學推理和程式碼競賽公開測評集上僅用7B的參數規模，超越了OpenAI的o1-mini和阿里Qwen的QwQ-32B-Preview。小米止跌造好，升至50天線在50元關口前徘徊。如看好小米，可留意小米認購證15429)，行使價76.88元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16360)，行使價35.83元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)公布，今年第一季度錄得新業務價值上升13%至14.97億美元，年化新保費成長7%至26.17億美元，新業務價值利潤率增加3個百分點至57.5%。友邦股價造好，升至50天線在約58元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證13469)，行使價72.05元，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證14380)，行使價46.88元，今年11月到期，實際槓桿6倍。

據報泡泡瑪特09992)一名股東減持股份，以每股192.95元出售約405萬股，套現約7.8億元。泡泡瑪特於高位遇阻力，回吐至193元附近徘徊。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿2倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16265)，行使價129.9元，今年9月到期，實際槓桿2倍。

阿里旗下餓了麼宣布，即日起開啟平台「餓補超百億」大型促銷活動，市場憂慮外送行業競爭加劇，美團03690)股價偏軟，逆市下跌至130元好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證16223)，行使價150.1元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16224)，行使價110元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

建設銀行00939)公布，今年首季純利833.51億元人民幣，按年跌4%，淨利息收益率為1.41%，較上年同期下降16個基點。建行股價績後偏軟，曾低見6.26元。如看好建行，可留意建行認購證29519)，行使價7.39元，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意建行認購證15591)，行使價8.48元，今年10月到期，實際槓桿9倍。

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