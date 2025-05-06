朱紅：阿里連日造好，留意購15976/沽16348

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證68017)，收回價21718點，2027年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證61801)，收回價23288點，2027年12月到期，實際槓桿22倍。

淘寶宣布淘寶閃購提前全量上線，全國用戶可通過淘寶閃購入口領取大額紅包購買外賣，升級後的淘寶閃購聯合餓了麼共同加大補貼，餓了麼供給面向淘寶閃購全部開放。阿里巴巴09988)連日造好，升至122.5元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證15976)，行使價146.98元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16348)，行使價93.55元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，4月小米汽車交付量超28000輛，並計劃5月再增加29家門店。小米股價顯著造好，重越50天線高見53.1元。如看好小米，可留意小米認購證15452)，行使價60.65元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16360)，行使價35.83元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

泡泡瑪特09992)據報再遭投資者減持，一名投資者以每股187.99元出售公司400萬股，套現7.52億元。泡泡瑪特表現靠穩，在約197.7元水平徘徊。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿2倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16265)，行使價129.9元，今年9月到期，實際槓桿2倍。

據報道，內地要求部分國有製藥企業研究如何減少對美國藥品及原物料的依賴，同時評估替代美國製造的醫療產品的可行性，包括藥品原料、輔料、實驗室設備及檢測試劑等。藥明生物02269)顯著造好，重越50天線曾高見24.5元。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿5倍。石藥集團01093)股價高位整固，在6.25元附近徘徊。如看好石藥，可留意石藥認購證16130)，行使價7.8元，2026年6月到期，實際槓桿3倍。

澳門4月份博彩毛收入188.6億元澳門元，按年升1.7%，按月則下跌4.1%。銀河娛樂00027)表現向好，升至28.8元附近整固。如看好銀娛，可留意銀娛認購證16220)，行使價31.93元，今年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意銀娛認購證14515)，行使價36.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

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