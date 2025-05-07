朱紅：恒指連日上升，留意購13523/沽14866

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證68017)，收回價21718點，2027年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證61801)，收回價23288點，2027年12月到期，實際槓桿28倍。

小米01810)獲券商報告看好，預計其首季營收或創新高，對新車上市及裝置方面的人工智能長期增長潛力感到樂觀，並上調公司今明兩年經調整純利預測。小米股價高位遇阻力，逆市回落至51.5元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證15452)，行使價60.65元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14387)，行使價46.45元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

內媒報道，已有40多家A股公司擬赴港上市，大多來自消費、科技等行業，其中已向港交所00388)遞表並獲得中證監備案通知書的有7家。港交所股價連日造好，曾高見361.8元，創個多月新高。如看好港交，可留意港交認購證14861)，行使價459.08元，今年8月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿14倍。

券商報告預料，友邦保險01299)今年餘下時間將繼續提供整體健康的雙位數增長，而目前的估值仍處於低位，預期友邦股價在未來30天將有七至八成機會上升。友邦股價連升多日，曾高見61.9元，創個多月新高。如看好友邦，可留意友邦認購證13469)，行使價72.05元，今年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證14380)，行使價46.88元，今年11月到期，實際槓桿7倍。

澳門五一黃金周期內各口岸錄得375.4萬人次出入境，較去年上升25.6%，入境旅客約85萬人次，按年升逾四成。銀河娛樂00027)連日向好，升至29.6元附近整固。如看好銀娛，可留意銀娛認購證16220)，行使價31.93元，今年10月到期，實際槓桿6倍。金沙中國01928)顯著造好，升至15元水平整固。如看好金沙，可留意金沙認購證15529)，行使價20.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

美元持續偏軟以及避險需求帶動，國際金價造好回升。山東黃金01787)股價造好，重越10天線升至24元水平徘徊。如看好東金，可留意東金認購證16228)，行使價31.88元，今年10月到期，實際槓桿倍。紫金礦業02899)表現向好，升至17.7元附近整固。如看好紫金，可留意紫金認購證16128)，行使價21.88元，26年2月到期，實際槓桿4倍。

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