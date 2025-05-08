朱紅：恒指個多月新高，留意購13523/沽14866

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿15倍。或可留意新上市恒指牛證69021)，收回價22018點，2027年12月到期。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證62533)，收回價23588點，2027年12月到期，實際槓桿23倍。

SensorTower數據顯示，《王者榮耀》4月全球收入增長71%，重回全球手遊收入榜首，帶動騰訊手遊收入提升10%。騰訊股價反覆偏軟，創個多月新高後倒跌，在490元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證16356)，行使價600.5元，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

小米集團01810)獲多家券商看好，指其首季表現將勝市場預期，並看好其人工智慧物聯網AIoT)業務。小米股價高位回吐，回落至50.1元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證15429)，行使價76.88元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14387)，行使價46.45元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

國家金融監管總局表示，將推出措施支持穩定和活躍資本市場，包括擴大保險資金長期投資試點範圍，並將股票投資風險因子進一步調降10%等。內險股走勢各異，中國人壽02628)曾高見15.12元，創個多月新高。如看好中壽，可留意中壽認購證25201)，行使價16.88元，今年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡中壽，可留意中壽認沽證14379)，行使價13.88元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

泡泡瑪特09992)好倉錄得資金流入，唯公司股價於高位遇沽壓，回落至10天線之下，在約185元水平好淡爭持。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿2倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16265)，行使價129.9元，今年9月到期，實際槓桿2倍。

中國人民銀行行長潘功勝宣布，人行將設立5000億元人民幣服務消費與養老再貸款，加大消費重點領域低成本資金支援。消費股個別發展，美的集團00300)創一個月新高後回吐，跌至74元水平徘徊。如看好美的，可留意美的認購證15018)，行使價92.88元，25年12月到期，實際槓桿4倍。李寧02331)表現向好，升至15.3元附近整固。如看好李寧，可留意李寧認購證14435)，行使價25.7元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

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