朱紅：騰訊反覆向好，留意購16356/沽13694

如看好恒指，可留意恒指認購證16474)，行使價24120點，今年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指牛證69020)，收回價22218點，2027年12月到期，實際槓桿33倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證61801)，收回價23288點，2027年12月到期，實際槓桿35倍。

騰訊00700)旗下自研AI大模型騰訊元寶宣布文生圖功能升級，結合騰訊混元最新文生圖模型，並已在元寶全端上線。騰訊股價反覆造好，升至500元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證16356)，行使價600.5元，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

據報特朗普計劃取消前任政府的人工智能晶片三級管制政策，將會以一項更簡單的規則取代，但暫時尚未正式做出決定。芯片股個別發展，中芯國際00981)表現偏軟，一度失守20天線曾低見44.35元。如看好中芯，可留意中芯認購證15022)，行使價66.93元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿6倍。

泡泡瑪特09992)非執行董事屠錚上周多次減持股份，涉資22.7億元，持股比例從0.89%降至0%。泡泡瑪特股價連跌多日，在180元附近好淡爭持。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16475)，行使價289.08元，今年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16265)，行使價129.9元，今年9月到期，實際槓桿2倍。

券商研究報告指，內地推出的一籃子穩市場金融政策將帶來正面影響，預期流動性支持增加及利率下降，可緩解銀行對相關貸款的資產質量方面的擔憂。內銀股靠穩，建設銀行00939)股價續保持於10天線之上，在6.6元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證29519)，行使價7.39元，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡建行，可留意建行認沽證16479)，行使價5.62元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

吉利汽車00175)擬以溢價私有化於美國上市的極氪，若交易完成極氪將與吉利汽車實現完全合併，分析指此可增強吉利、極氪與領克品牌間的業務協同效應及成本競爭力。吉利股價造好，曾高見17.9元，創個多月新高。如看好吉利，可留意吉利認購證14432)，行使價23.98元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

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