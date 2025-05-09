朱紅：小米窄幅整固，留意購15452/沽15834

如看好恒指，可留意恒指認購證16474)，行使價24120點，今年10月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證69601)，收回價22318點，2027年12月到期，實際槓桿37倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證69616)，收回價23388點，2027年12月到期，實際槓桿31倍。

小米集團01810)獲多家券商上調目標價，看好其物聯網收入及汽車銷售增長，並上調公司未來數年的利潤預測。小米股價窄幅整固，續於約51元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證15452)，行使價60.65元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證15834)，行使價30元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

中芯國際00981)首季銷售收入按年增長28.4%至22.47億美元，按季增加1.8%，遜於早前指引，純利則為1.88億美元，按年增長逾161%。中芯股價績後偏軟，曾跌逾一成低見40.4元，如看好中芯，可留意中芯認購證15022)，行使價66.93元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿6倍。

外媒報道，比亞迪01211)計劃到2030年將一半的汽車銷往中國以外的市場，而在歐洲和拉美市場的擴張將推動此一增長。比亞迪股價連日靠穩，續於385元附近窄幅徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

銀河娛樂00027)主席呂耀東表示，黃金周五天假期集團整體生意額按年錄雙位數字升幅，博彩及非博彩生意按年均明顯好轉，形容其間生意不錯。銀娛股價持續造好，曾高見31元，再創個多月新高。如看好銀娛，可留意銀河認購證27666)，行使價46元，今年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意銀河認購證14515)，行使價36.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

泡泡瑪特09992)好倉連日錄得資金流入，公司股價止跌反彈，重回10天線之上，在190元附近整固。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16475)，行使價289.08元，今年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16265)，行使價129.9元，今年9月到期，實際槓桿2倍。

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