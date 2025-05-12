朱紅：小米逆市下跌，留意購15431/沽15834

如看好恒指，可留意恒指認購證16474)，行使價24120點，今年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指牛證69597)，收回價22658點，2027年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證61044)，收回價24088點，2027年12月到期，實際槓桿32倍。

媒體報道，小米汽車SU7 Ultra雙風道前艙蓋功能遭質疑，甚至有車主聲稱打算退車，小米創辦人雷軍發文指目前是小米最艱難時間。小米集團01810)股價逆市偏軟，曾失守50天線低見48.4元。如看好小米，可留意小米認購證15431)，行使價90.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證15834)，行使價30元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

泡泡瑪特09992)股價表現反覆，高開後不久轉跌，仍受制於10天線，在187元附近好淡爭持。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16475)，行使價289.08元，今年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16265)，行使價129.9元，今年9月到期，實際槓桿2倍。

騰訊00700)將於本周三公布今年首季業績，投資者將關注騰訊管理層最新營運指引，包括遊戲收入增長、人工智能開支、股份回購計劃等。騰訊表現向好，升至518元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證16519)，行使價576.38元，今年8月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16518)，行使價424.8元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

美國總統特朗普表示將簽署行政命令，處方藥和藥品價格將下降30%至80%，美國將以全球最低價格國家的價格購買藥品。藥明生物02269)反覆靠穩，在23.2元附近好淡爭持。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿5倍。康方生物09926)股價下挫，曾低見78.4元。如看好康方，可留意康方認購證16477)，行使價135.98元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

全球貿易戰有所降溫，舒緩市場憂慮情緒，國際金價下跌。山東黃金01787)股價受壓，失守20天線曾低見21.85元。如看好東金，可留意東金認購證16228)，行使價31.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。紫金礦業02899)表現靠穩，在17.5元水平整固。如看好紫金，可留意紫金認購證16128)，行使價21.88元，2026年2月到期，實際槓桿4倍。

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