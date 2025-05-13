朱紅：恒指回吐，留意購16474/沽14866

如看好恒指，可留意恒指認購證16474)，行使價24120點，今年10月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證53908)，收回價22518點，2027年12月到期，實際槓桿35倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證62534)，收回價23788點，2027年12月到期，實際槓桿25倍。

美國總統特朗普修正行政命令，價值低於800美元小額包裹從價關稅稅率從120%降低到54%，適用於所有來自內地及港澳進口、用於消費的商品，或自倉庫提取用於消費的商品。阿里巴巴09988)股價偏軟，回落至126元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證15976)，行使價146.98元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證15496)，行使價125.15元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

據《2025年4月全國乘用車零售銷量排行榜》數據，小米SU7取得4月中國汽車市場10萬人民幣以上價位段的銷量冠軍，月銷量達28585輛。小米01810)股價連日受壓，跌至48.6元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證15430)，行使價80.05元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16360)，行使價35.83元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

泡泡瑪特09992)好倉錄得資金流入，公司股價反彈，逆市造好升至10天線約193元附近整固。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16475)，行使價289.08元，今年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16265)，行使價129.9元，今年9月到期，實際槓桿2倍。

電子設備股普遍下跌，比亞迪電子00285)周一急升後資金流出其好倉，公司股價回吐，跌至35.5元附近好淡爭持。如看好比電，可留意比電認購證13351)，行使價60.05元，2026年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡比電，可留意比電認沽證16129)，行使價23.8元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

聯交所資料顯示，華潤啤酒00291)主席侯孝海上周減持公司64萬股，涉資逾1794萬元，持股量降至0.01%。公司股價偏軟，曾跌至26.35元。如看好華啤，可留意華嗶認購證15170)，行使價39元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

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