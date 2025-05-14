朱紅：恒指高位整固，留意購16474/沽14866

如看好恒指，可留意恒指認購證16474)，行使價24120點，今年10月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證69597)，收回價22658點，2027年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證59480)，收回價24188點，2027年12月到期，實際槓桿30倍。

外媒報道，美國將根據白宮行政命令和行業專家意見，將會把來自中國的小額包裹關稅下調至最低30%。阿里巴巴09988)股價向好，升至130元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證15976)，行使價146.98元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16348)，行使價93.55元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

券商報告指出，預期小米01810)今年首季業績將表現強勁，毛利率預期再錄得按季上升，電動車虧損或進一步收窄。小米股價止跌反彈，升至50元關口附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證15430)，行使價80.05元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16360)，行使價35.83元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

國家市場監管總局會同多個部門，約談京東、美團、阿里巴巴旗下餓了麼等平台企業，要求加強內部管理，合法規範經營，公平有序競爭，共同營造良好市場環境。美團03690)表現靠穩，在約139元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證15206)，行使價244元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16361)，行使價99.99元，2026年3月到期，實際槓桿3倍。

泡泡瑪特09992)續於高位整固，其淡倉則連日錄得資金流入，公司股價靠穩，在10天線約193元附近徘徊。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16475)，行使價289.08元，今年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16265)，行使價129.9元，今年9月到期，實際槓桿2倍。

領展00823)宣布將煥新其企業品牌標誌，旨在深化領展作為房地產投資者和管理人的角色，以更好地配合集團的業務演進和戰略拓展。領展續於高位整固，回落至40.5元水平徘徊。如看好領展，可留意領展認購證14836)，行使價46.88元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

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