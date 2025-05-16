朱紅：比亞迪創新高，留意購14174/沽15172

如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證54627)，收回價22818點，2027年12月到期，實際槓桿36倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證61044)，收回價24088點，2027年12月到期，實際槓桿27倍。

比亞迪01211)將於周六舉行全新電池產品發佈會，推出小容量刀片電池及兩輪、三輪車電池全系產品，能夠提升續航與壽命。比亞迪股價造好，曾升至431.2元創歷史新高。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價328.88元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)發布最新開源視頻生成與編輯模型，整合多項視頻處理功能於單一模型中，可簡化視頻創作流程，提升效率與生產力。阿里股價績前偏軟，回落至129元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證15976)，行使價146.98元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16348)，行使價93.55元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

據外媒報道，小米SU7上月份新訂單數量按月下跌約55%，本月首兩星期訂單量降至1.35萬輛，對比3月份第二個星期訂單量達2.3萬輛大幅減少。小米01810)表現反覆，續於10天線約50.1元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證15166)，行使價68元，2026年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16360)，行使價35.83元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

泡泡瑪特09992)獲券商報告看好並上調目標價，指其產品Labubu v3深受歡迎，加上快速增長的越南供應鏈表現良好，上調公司銷售額和盈利預測。泡泡瑪特股價造好，曾升至200.8元，創上市新高。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16475)，行使價289.08元，今年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16265)，行使價129.9元，今年9月到期，實際槓桿3倍。

中國人民銀行周四起下調金融機構存款準備金，將向市場提供長期流動性約1萬億元人民幣，以及下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率。建設銀行00939)股價連升多日，曾高見6.98元，創新高。如看好建行，可留意建行認購證15591)，行使價8.48元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡建行，可留意建行認沽證16479)，行使價5.62元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

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