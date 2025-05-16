朱紅：小米逆市上升，留意購15166/沽16360

如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證54627)，收回價22818點，2027年12月到期，實際槓桿39倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證59479)，收回價23988點，2027年12月到期，實際槓桿28倍。

小米集團01810)董事長雷軍宣布，小米自主研發設計的手機SoC芯片命名為「玄戒O1」，並計劃在5月下旬發布，據悉芯片採用最新先進工藝。小米股價逆市造好，升至51元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證15166)，行使價68元，2026年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16360)，行使價35.83元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)計劃在匈牙利設立歐洲總部，投資額約21.7億港元，冀加強公司在歐洲市場的佈局，將進一步拓展其全球業務版圖，推動新能源汽車產業的國際化發展。比亞迪股價再創新高，曾高見436.6元。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價328.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)第四季度收入2364.54億元人幣，按年增長6.57%，低於市場預期；期內經調整純利298.47億元人幣，同樣低於市場預期。阿里績後下跌，失守50天線曾低見120.3元。如看好阿里，可留意阿里認購證15976)，行使價146.98元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16348)，行使價93.55元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

Mastercard經濟研究所發表旅遊趨勢報告，指全球首15位熱門暑期旅遊目的地中亞太地區佔據8席，並指出儘管整體經濟存在不確定性，但旅遊業依然維持強勢。旅遊股個別發展，攜程集團09961)股價偏軟，回落至506元水平徘徊。如看好攜程，可留意攜程認購證14433)，行使價680.88元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

創科實業00669)被券商下調目標價，指公司受關稅影響，今年毛利率增長預測由0.6個百分點放緩至增長0.35個百分點，但對集團長期利潤率擴張仍有信心。創科股價靠穩，連日於92元附近徘徊。如看好創科，可留意創科認購證15123)，行使價118.28元，2026年10月到期，實際槓桿3倍。

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