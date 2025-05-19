朱紅：寧德輪證同步上市，留意購16726/購16724

評級機構穆迪將美國信用評級從「Aaa」下調一級至「Aa1」，主要是由於美國政府債務增加，目前展望為「穩定」。外圍股市表現反覆，恒指於10天線見支持，在23300點附近徘徊。如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證54627)，收回價22818點，2027年12月到期，實際槓桿42倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證62534)，收回價23788點，2027年12月到期，實際槓桿36倍。

小米01810)CEO雷軍表示，將於周四晚上舉行戰略新品發布會，新品包括小米汽車YU7、手機SoC晶片小米玄戒o1等，其中玄戒芯片將採用第二代3nm工藝製程。小米股價反覆造好，升至52元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證15166)，行使價68元，2026年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16360)，行使價35.83元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

近日，中共中央、國務院印發通知，要求公務用車實行政府集中採購，應當選用國產汽車，優先選用新能源汽車。比亞迪01211)將獲納入科技指數成分股，股價表現靠穩，在433元附近好位整固。如看好比迪，可留意比迪認購證15209)，行使價633元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價328.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

恒生指數公司公布季度檢討結果，美的集團00300)及中通快遞獲納入恒指成分股，總數由83隻增加至85隻。美的股價造好，曾高見80.5元，創個多月新高。如看好美的，可留意美的認購證15018)，行使價92.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

恒指季檢結果公布，閱文集團00772)被剔出恒生科技指數成分股，將於下月9日起生效。閱文股價顯著下挫，曾低見24.1元，創個多月新低。如看好閱文，可留意閱文認購證15174)，行使價37.77元，2026年7月到期，實際槓桿2倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。