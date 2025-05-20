朱红：寧德首日曾升18%，留意購16724/購16726

這次中銀國際發行了4隻認購證，為投資者提供多元選擇。如看好寧德，可留意寧德認購證16726)，行使價318.88元，今年11月到期，實際槓桿4倍。或可留意寧德認購證16724)，行使價388.88元，今年11月到期，實際槓桿4倍。或可留意年期較長的寧德認購證16725)，行使價458.88元，2026年6月到期，實際槓桿3倍。或可留意今天新上市較價外的寧德認購證16785)，行使價568.88元，2026年1月到期。

恒指繼續在23500-24000點中間徘徊。如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證54627)，收回價22818點，2027年12月到期，實際槓桿27倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證61044)，收回價24088點，2027年12月到期，實際槓桿40倍。

小米01810)將於本週四（22日）舉行新品發布會，屆時將推出自研手機晶片、首款SUV車型和最新旗艦手機，此外小米宣布，計劃自2021年起的十年內，於晶片研發方面投資最少500億元人民幣。小米股價反覆造好，升至55元水平附近整固。如看好小米，可留意小米認購證15166)，行使價68元，2026年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16476)，行使價37元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

根據《日經亞洲》報道，中國已批准新建10台核電機組的計劃，總投資達2,000億元人民幣約合277億美元)，此舉將使中國在2030年前超越美國，成為全球核電裝機容量最大的國家。中廣核（01816）股價升穿徘徊區頂部，升幅達3.5%，最高見2.66元，如看好中核，可留意中核認購證16362)，行使價3.19元，2025年12月到期，實際槓桿5倍。

市場關注中證監主席提及互聯互通將納入房地產信託基金（REITS），由於市場期望領展被納入港股通，投資者看好此板塊，領展房產基金（00823）近日股價走強，股價繼續在近日高位41元徘徊，如看好領展，可留意領展認購證14836)，行使價46.88元，2025年9月到期，實際槓桿10倍。

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