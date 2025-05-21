朱红：寧德持續造好，留意購16785/購16724

國新辦將於周四下午就科技金融政策有關情況舉行新聞發佈會，有關負責人將介紹科技金融政策情況。恒指連日向好，曾高見23917點，接近兩個月新高。如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證56029)，收回價23118點，2027年12月到期，實際槓桿33倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證61045)，收回價24288點，2027年12月到期，實際槓桿34倍。

泡泡瑪特09992)獲券商報告看好，預計其2025財年海外銷售額將按年增加152%，2025至2027財年年均複合增長率為42%。泡泡瑪特股價屢創新高，曾升至220元。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16475)，行使價289.08元，今年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16482)，行使價153.5元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

小米01810)董事長雷軍表示，小米YU7即將發布，指SUV領域競爭確實非常激烈，但相信YU7有著不可替代的獨特魅力。小米股價高位反覆，回落至54.5元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證15166)，行使價68元，2026年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16476)，行使價37元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

券商發表研究報告指，今年首四個月中國乘用車出口格局進一步利好比亞迪01211)，認為比亞迪2025財年出口80萬至100萬輛的目標進展順利。比亞迪股價再創新高，曾升至464.8元。如看好比迪，可留意比迪認購證15209)，行使價633元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價328.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

國泰航空00293)公布，上月載客量約237.35萬人次，按年增加36.3%，乘客運載率於4月超過86.4%，創今年單月新高。國泰股價造好，曾升至10.56元，創兩個多月新高。如看好國泰，可留意國泰認購證15127)，行使價13.02元，2026年1月到期，實際槓桿5倍。

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