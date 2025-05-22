朱紅：寧德高位整固，留意購16785/購16724

市場關注美國減稅法案或加劇財赤，觸發美債孳息上升，外圍股市受壓。恒指於兩萬四關口前遇阻力，回吐逾兩百點，在23500點附近整固。如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證56026)，收回價22918點，2027年12月到期，實際槓桿34倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指熊證61044)，收回價24088點，2027年12月到期，實際槓桿33倍。

泡泡瑪特09992)獲券商看好，公司股價屢創新高，盤中曾高見229元，較去年底收市價89.65元，今年累計升1.55倍。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16475)，行使價289.08元，今年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16482)，行使價153.5元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，小米汽車YU7預計7月正式上市，周四晚發布會上不會公布正式售價，也不會開啟小訂。小米股價受壓，跌至53.2元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證15166)，行使價68元，2026年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14387)，行使價46.45元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

上海市政府印發提振消費專項行動方案，其中提到加力擴圍實施消費品以舊換新，落實國家家電以舊換新補貼政策，加力支持綠色家電家居家裝消費。美的集團00300)股價連日造好，曾高見82.6元，創近月新高。如看好美的，可留意美的認購證15018)，行使價92.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

澳門統計暨普查局資料顯示，上月入境旅客共約309.28萬人次，按年上升18.9%，當中不過夜旅客與留宿旅客，按年分別上升30.1%及6.9%。銀河娛樂00027)股價曾高見32.7元，創兩個月新高。如看好銀河，可留意銀河認購證14515)，行使價36.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意銀河認購證27666)，行使價46元，今年10月到期，實際槓桿7倍。

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