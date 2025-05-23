朱紅：寧德連日回吐，留意寧德購16854/購16785

如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證56026)，收回價22918點，2027年12月到期，實際槓桿36倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指熊證61044)，收回價24088點，2027年12月到期，實際槓桿37倍。

券商研究報告指，寧德時代03750)正逐步轉型成為新能源技術的領導者，同時提供新能源技術解決方案，報告亦預計美國關稅和地緣風險未來對公司影響有限。資金連日流入寧德好倉，唯公司股價續回吐，跌至322元水平徘徊。如看好寧德，可留意寧德認購證16854)，行使價428.2元，今年11月到期，實際槓桿5倍。或可留意寧德認購證16785)，行使價568.88元，2026年1月到期，實際槓桿4倍。

泡泡瑪特09992)股價屢創新高，其淡倉則連日錄得資金流入，公司股價高位回吐，跌至220元水平好淡爭持。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16475)，行使價289.08元，今年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16482)，行使價153.5元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

小米01810)發布自主研發設計的首款旗艦處理器「玄戒O1」芯片，採用3納米工藝製程，會上亦發布旗下首款電動SUV「YU7」，定位是豪華高性能SUV。小米股價反覆靠穩，在約53元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證15166)，行使價68元，2026年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14387)，行使價46.45元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

市場研究公司JATO Dynamics報告指，上月比亞迪01211)在歐洲登記了7231輛電動車，按年增169%，超過了特斯拉的7165輛。比亞迪股價屢創新高，曾高升至477.8元。如看好比迪，可留意比迪認購證16857)，行使價590.5元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價328.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

醫藥股個別發展，藥明康德02359)股價連升多日，曾高見69.95元，創個多月新高。如看好藥康，可留意藥康認購證16478)，行使價83.64元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。藥明生物02269)續於50天線附近整固，在約24元水平徘徊。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

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