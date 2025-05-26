朱紅：資金續流入寧德好倉，留意購16883/購16724

如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指牛證54627)，收回價22818點，2027年12月到期，實際槓桿44倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指熊證59479)，收回價23988點，2027年12月到期，實際槓桿26倍。

券商報告指，寧德時代03750)目前H股較A股溢價逾一成，在一定程度上烘托香港上市樂觀情緒，並相信H股溢價情況可能是內地及香港大型雙重上市企業新常態的開始，H股溢價或仍會持續。資金連日流入寧德好倉，公司股價續回吐，跌至310元附近好淡爭持。如看好寧德，可留意寧德認購證16883)，行使價348.88元，2026年12月到期，實際槓桿2倍。或可留意寧德認購證16724)，行使價388.88元，今年11月到期，實際槓桿5倍。

媒體報導，中國潮玩品牌泡泡瑪特09992)旗下人氣公仔Labubu全球爆紅，其中在英國原價17英鎊Labubu公仔炒到30英鎊，部分限量版更能炒高至600英鎊。泡泡瑪特股價逆市造好，升至222元附近整固。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16475)，行使價289.08元，今年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16482)，行使價153.5元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

據報比亞迪01211)近日推出限時促銷活動，包括王朝網及海洋網兩大系列共22款智駕版車型參與，最高優惠可達5.3萬元人民幣。比亞迪股價顯著回吐，跌約一成曾低見421.8元。如看好比迪，可留意比迪認購證16857)，行使價590.5元，今年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價328.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)宣布，待獲監管批准後將於7月2日起，提高恒生指數、恒生中國企業指數及恒生科技指數期貨及期權產品的持倉限額，將分別提高50%、108%及43%。港交所表現反覆，曾創近年新高升至398.6元，唯其後升幅收窄。如看好港交，可留意港交認購證14326)，行使價472.2元，今年8月到期，實際槓桿11倍。或可留意港交認購證14861)，行使價459.08元，今年10月到期，實際槓桿10倍。

名創優品09896)公布，首季純利4.16億元人民幣，按年跌28.5%，經調整淨利潤5.87億元人民幣，按年跌4.8%，均遜於市場預期。名創績後下挫，跌約18%曾低見34.4元。如看好名創，可留意名創認購證16481)，行使價39.93元，今年11月到期，實際槓桿3倍。

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