寧德續回吐，留意購16933/購16854

如看好恒指，可留意恒指認購證16474)，行使價24120點，今年10月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指牛證54627)，收回價22818點，2027年12月到期，實際槓桿43倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指熊證59479)，收回價23988點，2027年12月到期，實際槓桿26倍。

據報道寧德時代03750)分別於海南及鄭州新設兩家公司，經營範圍主要包括新能源汽車換電設施銷售、新能源汽車電附件銷售，以及電動汽車充電基礎設施營運等。寧德好倉連日錄得資金流入，公司股價續偏軟，跌至309元附近好淡爭持。如看好寧德，可留意寧德認購證16933)，行使價500.5元，今年11月到期，實際槓桿5倍。或可留意寧德認購證16854)，行使價428.2元，今年11月到期，實際槓桿5倍。

今年首4月全國規模以上工業企業整體利潤逾21170億元人民幣，增速較1-3月加快，唯主要行業當中汽車製造業下降5.1%。汽車股普遍受壓，比亞迪01211)續回吐，跌418元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證15208)，行使價560元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價328.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

據報道，港交所00388)正計劃最早於明年上半年推出恒生指數「零日期權」合約，並已就此事諮詢市場參與者，並獲積極回饋。港交所股價造好，曾高見399.6元，再創近年新高。如看好港交，可留意港交認購證14326)，行使價472.2元，今年8月到期，實際槓桿11倍。或可留意港交認購證16934)，行使價333.68元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

美團03690)首季收入及盈利均勝預期，董事長王興預計核心本地商業板塊4至6月收入增速將按季放緩，營業利潤亦將按年顯著下跌，並承諾會不惜一切代價贏得競爭。美團績後表現反覆，創近月新低後倒升，在132元附近好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證26428)，行使價140元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16224)，行使價110元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

內地潮玩品牌「52TOYS」向港交所遞交招股書，IP文創概念股普遍造好。泡泡瑪特09992)股價再創新高，盤中曾高見235元，今年以來累升逾160%。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16475)，行使價289.08元，今年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

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