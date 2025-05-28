寧德窄幅整固，留意購16933/購16854

如看好恒指，可留意恒指認購證16474)，行使價24120點，今年10月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證69597)，收回價22658點，2027年12月到期，實際槓桿37倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指熊證59479)，收回價23988點，2027年12月到期，實際槓桿24倍。

寧德時代03750)好倉持續錄得資金流入，上市以來累計錄得逾6200萬元資金流入好倉，公司股價靠穩，在約310元附近窄幅整固。如看好寧德，可留意寧德認購證16933)，行使價500.5元，今年11月到期，實際槓桿5倍。或可留意寧德認購證16854)，行使價428.2元，今年11月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)首季業績收入按年增47.4%至1113億元人民幣，勝市場預期，期內智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損5億元，按季收窄。小米績後獲多家券商看好，公司股價逆市上升，在10天線附近約52元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證15429)，行使價76.88元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16476)，行使價37元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

券商研究報告指，泡泡瑪特09992)仍處於快速增長的早期階段，明年將更能反映其盈利能力，上調其今明兩年淨利潤預測及目標價。泡泡瑪特股價高位回吐，跌至217元水平徘徊。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16860)，行使價398.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。另外，泡瑪認沽證15530)已全數沽清，投資者買賣請留意風險。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

據報道，銀河娛樂00027)早前與大麥代表就銀河綜藝館和大麥大灣區演出長期發展項目達成簽約，未來雙方將在現有基礎上進一步深化合作，推動打造粵港澳大灣區演藝樞紐。銀河表現向好，曾高見33.85元，創近月新高。如看好銀河，可留意銀河認購證14515)，行使價36.88元，今年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意銀河認購證27666)，行使價46元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

核電相關股份近日備受市場關注，中廣核01816)好倉連日錄得資金流入，公司股價高位回吐，在2.62元水平徘徊。如看好中核，可留意中核認購證16362)，行使價3.19元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。