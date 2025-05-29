寧德反覆靠穩，留意購17002/購16933

如看好恒指，可留意恒指認購證16474)，行使價24120點，今年10月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證56026)，收回價22918點，2027年12月到期，實際槓桿38倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指熊證59479)，收回價23988點，2027年12月到期，實際槓桿35倍。

寧德時代03750)表示，公司在全固態電池上持續堅定投入，技術處於行業領先水平，2027年有望實現小批量生產。寧德好倉持續錄得資金流入，唯公司股價反覆偏軟，在309元附近好淡爭持。如看好寧德，可留意寧德認購證17002)，行使價489.08元，今年11月到期，實際槓桿6倍。或可留意寧德認購證16933)，行使價500.5元，今年11月到期，實際槓桿5倍。

泡泡瑪特09992)公共事務總經理王濤表示，目前全球潮玩產業處於快速成長階段，預計2028年市場規模將成長至647億美元，年複合成長率為16.94%。泡泡瑪特股價重拾升勢，升約5%在226元附近整固。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16860)，行使價398.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。另外，泡瑪認沽證15530)已全數沽清，投資者買賣請留意風險。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

據報比亞迪01211)巴西工廠一期將於下月26日投入運營，首款組裝的車型將為海豚Mini，其他車型將後續公布，零組件本地化細節也在規劃中。比亞迪股價反覆靠穩，在406元附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證15536)，行使價469.08元，今年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價328.88元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭表示，目前有逾150間企業正排隊等候在本港上市，當中不少為集資規模逾10億美元的超大型企業，將來相信可吸引企業持續來港。港交所股價曾高見401元，再創近年新高。如看好港交，可留意港交認購證14326)，行使價472.2元，今年8月到期，實際槓桿11倍。或可留意港交認購證16934)，行使價333.68元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

核電相關股份持續受市場關注，中廣核電力01816)好倉連日錄得資金流入，唯公司股價續回吐，在2.6元水平徘徊。如看好中核，可留意中核認購證16362)，行使價3.19元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

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