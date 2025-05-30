寧德續偏軟，留意購17002/購17065

如看好恒指，可留意恒指認購證16474)，行使價24120點，今年10月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指牛證69597)，收回價22658點，2027年12月到期，實際槓桿38倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指熊證57333)，收回價23688點，2027年12月到期，實際槓桿34倍。

寧德時代3750)與蘭州市人民政府正式簽署戰略合作協議，雙方將重點圍繞新能源電池後市場建設、全域交通電動化升級及零碳城市生態構建三大領域深化合作。寧德股價續偏軟，跌至303元附近好淡爭持。如看好寧德，可留意寧德認購證17002)，行使價489.08元，今年11月到期，實際槓桿6倍。或可留意寧德認購證17065)，行使價520.5元，今年11月到期，實際槓桿5倍。

券商分析報告預料，IP商品是今年表現最佳消費品類之一，大多數領先的IP公司目標在未來三年實現銷售與盈利複合年增長率CAGR)35%以上。泡泡瑪特09992)股價回吐，在220元附近徘徊。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17073)，行使價338.2元，今年11月到期，實際槓桿3倍。另外，泡瑪認沽證15530)已全數沽清，投資者買賣請留意風險。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

券商報告指，車企618促銷是應對淡季產業庫存上升、終端銷售承壓的正常手段，而比亞迪01211)電動化已大幅領先，冀能以降價獲得更多市場份額。比亞迪股價連日受壓，失守50天線低見386.2元。如看好比迪，可留意比迪認購證15536)，行使價469.08元，今年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

理想汽車02015)首季經調整淨利10億元人民幣，下跌兩成，指引第二季收入同比加速，並將發布新車。理想股價逆市造好，曾升近8%高見116.7元。如看好理想，可留意理想認購證17074)，行使價148.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

京東今年618於周五晚正式開啟，公司表示將包含「國家補貼」、「外賣百補」、「百億農補」和「廠貨百補」等，並將推出六大驚喜日。京東物流02618)股價曾創近兩個月新高，唯其後回落至12.5元水平徘徊。如看好京東物流，可留意京物認購證16352)，行使價15.6元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

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