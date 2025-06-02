恒指失守20天線，留意購17112/沽17111

如看好恒指，可留意恒指認購證17112)，行使價24924點，今年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證69597)，收回價22658點，2027年12月到期，實際槓桿43倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證17111)，行使價22089點，今年11月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證57333)，收回價23688點，2027年12月到期，實際槓桿30倍。

寧德時代03750)與東風日產簽署戰略合作協議，雙方將圍繞電池技術研發、產品創新及市場拓展，構建全鏈條深度合作，探索「研發-生產-營銷」協同新模式。寧德股價造好，升至309元水平整固。如看好寧德，可留意寧德認購證17002)，行使價489.08元，今年11月到期，實際槓桿7倍。或可留意寧德認購證17065)，行使價520.5元，今年11月到期，實際槓桿5倍。

內地媒體報導，上周泡泡瑪特09992)多個新品發售，其中聯名史迪奇可動人偶上線即沽清，另一與哪吒聯名產品也一度賣斷貨。泡泡瑪特股價逆市造好，升至230元水平整固。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17073)，行使價338.2元，今年11月到期，實際槓桿3倍。另外，泡瑪認沽證15530)已全數沽清，投資者買賣請留意風險。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

工信部表示，將加大汽車行業內捲式競爭整治力度，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益。汽車股普通偏軟，比亞迪01211)連跌多日，曾低見373.4元。如看好比迪，可留意比迪認購證15536)，行使價469.08元，今年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

澳門上月博彩毛收入為211.93億澳門元，按年升5%，連升四個月並為今年以來最高的賭收，創疫情發生以來的新高，回復至2019同期的逾81%。銀河娛樂00027)股價逆市造好，升至34元水平整固。如看好銀河，可留意銀河認購證14515)，行使價36.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意銀河認購證27666)，行使價46元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

京東618上周正式開啟，補貼力度也再度加碼，開門紅一小時成交額、訂單量及下單用戶數量按年增長均逾兩倍，超過兩萬個品牌成交額按年增長超過三倍。京東集團09618)股價偏軟，跌至128.5元水平徘徊。如看好京東，可留意京東認購證16705)，行使價160.1元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東認沽證29141)，行使價127.9元，今年7月到期，實際槓桿7倍。

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