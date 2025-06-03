小米連日反彈，留意購16937/沽16476

小米汽車表示，正在為小米YU7大規模量產做準備，有信心在其正式上市後以最快速度向用戶交付。小米集團01810)股價連日反彈，重越10天線在53元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證16937)，行使價62.04元，2026年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16476)，行使價37元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

潮玩概念股續受市場關注，泡泡瑪特09992)股價於10天線見支持，曾升至235.6元，再創上市新高。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17073)，行使價338.2元，今年11月到期，實際槓桿3倍。另外，泡瑪認沽證15530)已全數沽清，投資者買賣請留意風險。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

全國工商聯汽車經銷商商會發出公告，指當前廣大汽車經銷商面臨形勢嚴峻，商會提出多項倡議應對，包括抵制價格戰、不得向經銷商轉嫁庫存等。汽車股普遍反彈，比亞迪01211)反彈重越50天線，在400元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證17149)，行使價558.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

美國總統特朗普威脅將鋼鋁關稅調高一倍，市場對關稅憂慮再度升溫，避險資金推升金價。紫金礦業02899)股價重上10天線，曾高見18.48元。如看好紫金，可留意紫金認購證16925)，行使價25.33元，今年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意紫金認購證16128)，行使價21.88元，2026年2月到期，實際槓桿3倍。

內銀股普遍造好，建設銀行00939)股價於20天線見支持，曾升至7.16元，再創新高。如看好建行，可留意建行認購證15591)，行使價8.48元，今年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡建行，可留意建行認沽證16479)，行使價5.62元，今年12月到期，實際槓桿9倍。

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