小米反覆靠穩，留意購16937/沽16476

小米01810)董事長雷軍表示，小米汽車業務虧損正在逐步收窄，預計今年第三至第四季實現盈利。小米股價反覆靠穩，在53.5元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證16937)，行使價62.04元，2026年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16476)，行使價37元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

澳門旅遊局推出「與POP MART漫遊澳門」項目，將於本周五開幕，為當局首次與POP MART合辦大型文旅項目，打造國際IP城市遊。泡泡瑪特09992)股價屢創新高，再升逾5%曾高見248.8元。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17073)，行使價338.2元，今年11月到期，實際槓桿3倍。另外，泡瑪認沽證15530)已全數沽清，投資者買賣請留意風險。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

工信部等部委聯合啟動2025年新能源汽車下鄉活動，目錄共納入124款車型，比亞迪、蔚來、小鵬、理想、特斯拉等品牌均有上榜。比亞迪01211)股價續反彈，升至410元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證17149)，行使價558.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)擬發行一筆本金總額為117.65億港元、2030年到期之零息可轉換債券，所得淨額擬用於未來業務發展，補充資本需求，推動醫療及養老新戰略項目等。平安股價偏軟，跌至46元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證16856)，行使價60.71元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證17071)，行使價39.34元，今年11月到期，實際槓桿7倍

文化和旅遊部發布今年端午節假期文旅數據，期內全國國內旅遊出遊1.19億人次，同比增長5.7%，恢復至2019年同期的98.5%。旅遊股逆市偏軟，攜程集團09961)股價仍受制於20天線，跌至486元水平徘徊。如看好攜程，可留意攜程認購證14433)，行使價680.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

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