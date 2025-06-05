朱红：資金流入藥業股，留意藥明購14075/藥康購16478

如看好恒指，可留意恒指認購證17112)，行使價24924點，今年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證58113)，收回價23218點，2027年12月到期，實際槓桿41倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證17111)，行使價22089點，今年11月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證59480)，收回價24188點，2027年12月到期，實際槓桿39倍。

內地媒體報道，今年以來全市場漲幅前十的ETF均為主投港股醫藥的產品，年頭至今漲幅均超過30%。藥明生物02269)穩守10天線24.4元，如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，2025年8月到期，實際槓桿6倍。藥明康德02359)升至1個月高位73元後稍回，如看好藥康，可留意藥康認購證16478)，行使價83.64元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

據英國《金融時報》報道，蘋果與阿里巴巴（09988）原計劃在中國市場推出特供版「Apple Intelligence」，但兩家公司自今年初以來已向內地網信辦提交了多項AI產品審核申請，但相關申請遲遲未獲批准。阿里股價升至3日高位，曾見118.5元。如看好阿里，可留意阿里認購證17001)，行使價153.98元，2025年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16348)，行使價93.55元，今年10月到期，實際槓桿7倍。

寧德時代03750)昨日宣布與馬士基旗下馬士基碼頭公司APM Terminals)達成戰略合作，雙方將充分發揮各自優勢，以高性能電池及系統級解決方案加速集裝箱裝卸設備電動化，共同推動全球物流行業的能源轉型。寧德股價在300元附近徘徊，如看好寧德，可留意寧德認購證16852)，行使價368.88元，今年11月到期，實際槓桿6倍。或可留意寧德認購證16854)，行使價428.2元，今年11月到期，實際槓桿6倍。

澳門旅遊局推出「與POP MART漫遊澳門」項目，將於本周五（6日）開幕，為當局首次與POP MART合辦大型文旅項目，打造國際IP城市遊。泡泡瑪特09992)股價屢創新高，升至新高252.6元後，曾跌2.2%至240.4元。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17073)，行使價338.2元，今年11月到期，實際槓桿3倍。另外，泡瑪認沽證15530)已全數沽清，投資者買賣請留意風險。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

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