朱红：比亞迪10天線整固，留意購17150/沽13691

據報道工信部、市監總局及國家發改委與十多家主要電動汽車製造商高管開會，要求自我監督，不得以低於成本價格銷售汽車或提供不合理折扣。比亞迪01211)股價仍受制於10天線，在403元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證17150)，行使價618.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿7倍。

富時羅素公布季度檢討結果，富時中國50指數將納入泡泡瑪特09992)及順豐控股，6月23日開市時生效。泡泡瑪特表現靠穩，在245元附近整固。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17073)，行使價338.2元，今年11月到期，實際槓桿3倍。另外，泡瑪認沽證15530)已全數沽清，投資者買賣請留意風險。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

友邦保險01299)公布高層變動，獨立非執行主席及獨立非執行董事謝仕榮擬於9月底退任，董事會已委任杜嘉祺接任，並待監管批准。友邦股價造好，曾高見69元，創多月新高。如看好友邦，可留意友邦認購證17255)，行使價68.93元，2026年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證16858)，行使價55.83元，2026年7月到期，實際槓桿6倍。

快手01024)旗下大模型「可靈AI」推出10個月後年化收入運行率ARR)已突破1億美元，今年4月和5月的月度付費金額均超過1億元人民幣，目前可靈AI全球用戶規模突破2200萬。快手股價顯著造好，曾高見59.65元，創兩個多月新高。如看好快手，可留意快手認購證28779)，行使價58.85元，今年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意快手認購證15122)，行使價90.29元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

澳門將今年全年博彩毛收入估算從原來2,400億澳門元下調至2,280億元，指預算調整是考慮全球經濟不確定性以及旅客博彩消費模式的變化。銀河娛樂00027)創近月新高後倒跌，在33.7元附近好淡爭持。如看好銀河，可留意銀河認購證14515)，行使價36.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意銀河認購證27666)，行使價46元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

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