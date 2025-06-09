朱红：恒指重越兩萬四，留意購17112/沽17111

如看好恒指，可留意恒指認購證17112)，行使價24924點，今年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證60439)，收回價23680點，2027年12月到期，實際槓桿46倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證17111)，行使價22089點，今年11月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證59485)，收回價24588點，2027年12月到期，實際槓桿38倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，旗下小米SU7已交付超過25萬輛，並透露小米YU7亦已陸續到店。小米表現向好，在約54.1元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證15431)，行使價90.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16476)，行使價37元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

吉利集團董事長李書福表示,當前世界汽車工業存在嚴重產能過剩,公司決定不再新建或擴大汽車生產工廠產能。吉利汽車00175)逆市下跌，在17.5元附近好淡爭持。如看好吉利，可留意吉利認購證17152)，行使價22.05元，2026年1月到期，實際槓桿4倍。或可留意吉利認購證14432)，行使價23.98元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

據報快手01024)可靈AI與Lovart達成深度合作，Lovart通過調用可靈API，將其作為核心引擎嵌入視頻生成流程，支持在單次任務中自動生成超過一分鐘的完整視頻內容。快手股價連升多日，曾高見63.3元，創兩個多月新高。如看好快手，可留意快手認購證28779)，行使價58.85元，今年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意快手認購證15122)，行使價90.29元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

美團03690)旗下Keeta Drone在港開通首條常規航線，共部署6台自研及自主生產無人機。美團表現造好，曾高見149.8元，創約兩個月新高。如看好美團，可留意美團認購證15206)，行使價244元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16224)，行使價110元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

泡泡瑪特09992)表示，公司強調透過線下門市建立品牌形象和潮流氛圍，要努力把門市開到全球具有地標性商場，相信可加速集團發展。泡泡瑪特股價造好，續於250元附近高位徘徊。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17073)，行使價338.2元，今年11月到期，實際槓桿3倍。另外，泡瑪認沽證15530)已全數沽清，投資者買賣請留意風險。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

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