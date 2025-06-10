朱红：泡泡瑪特屢創新高，留意購17073/沽16936

據報道，近年谷子經濟盛行，加上LABUBU熱爆全球，泡泡瑪特09992)創辦人王寧個人財富最新估計達204億美元，成為河南省新首富。泡泡瑪特股價持續造好，曾高見262元，再創新高。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17073)，行使價338.2元，今年11月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

比亞迪01211)與阿里雲合作，在智能座艙、心理伴聊、營銷服務等領域接入通義大模型，用戶可通過一句說話實現複雜操作。比亞迪擴大股本周二除淨，變相一拆三，公司股價造好，升越10天線在135.5元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證17150)，行使價206.293元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價109.627元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

醫藥股普遍造好，藥明生物02269)股價曾高見27.2元，創兩個多月新高。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，2025年8月到期，實際槓桿6倍。康方生物09926)升幅顯著，升逾一成曾高見99.2元。如看好康方，可留意康方認購證16477)，行使價135.98元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

據報上交所日前召開座談會，就進一步提升高分紅及高股息率上市公司估值進行深入交流探討，多家金融保險機構代表與會。中國平安02318)股價曾高見48.1元，創兩個多月新高。如看好平安，可留意平安認購證16856)，行使價60.71元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證17071)，行使價39.34元，今年11月到期，實際槓桿8倍

澳門政府指收到銀河娛樂00027)、澳娛綜合和新濠博亞3間博彩承批公司正式通知，將在今年年底結束11間衛星場及3間摩卡場經營。銀娛股價偏軟，回落至33元附近徘徊。如看好銀河，可留意銀河認購證14515)，行使價36.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意銀河認購證27666)，行使價46元，今年10月到期，實際槓桿7倍。

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