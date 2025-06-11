朱红：泡泡瑪特反覆造好，留意購17073/沽16936

據報近日拍賣會上，一款初代藏品級薄荷色LABUBU最終以108萬元人民幣完成競拍，另外一款全球限量15版棕色LABUBU則以82萬元人民幣成交。泡泡瑪特09992)股價反覆造好，曾高見269.8元，再創上市新高。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17073)，行使價338.2元，今年11月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

比亞迪01211)宣布，將供應商支付賬期統一至60天內，並指將繼續通過技術創新與管理優化，攜手上下遊夥伴共同推動中國汽車產業行穩致遠。比亞迪股價重越20天線，曾高見143.6元。如看好比迪，可留意比迪認購證17150)，行使價206.293元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價109.627元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

近日中辦、國辦印發意見，明確提出完善基本醫療保險藥品目錄調整機制，制定出台商業健康保險創新藥品目錄。藥明生物02269)股價靠穩，在26.6元附近整固。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿6倍。藥明康德02359)持續向好，升至75元附近高位整固。如看好藥康，可留意藥康認購證16478)，行使價83.64元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

內險股普遍造好，中國平安02318)股價連升多日，曾高見48.9元，再創兩個多月新高。如看好平安，可留意平安認購證16856)，行使價60.71元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證17071)，行使價39.34元，今年11月到期，實際槓桿8倍

上證指數重上3400點，中資券商股表現向好，中信證券06030)曾升至22.7元，再創兩個多月新高。如看好中証，可留意中証認購證14269)，行使價28.33元，2026年2月到期，實際槓桿2倍。中金公司03908)曾高見16.86元，創近來新高。如看好中金，可留意中金認購證16353)，行使價15.82元，今年9月到期，實際槓桿3倍。

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