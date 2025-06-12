泡泡瑪特高位徘徊，留意購16860/沽16936

內媒報道，IP熱度持續攀升，泡泡瑪特09992)春節前後已開始緊急讓工人復工，擴充產能以面對不斷激增的消費需求，據指管理層表示暴漲的產能曲線讓內部感受到壓力。泡泡瑪特股價於高位表現反覆，創新高後回落至267元附近整固。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證16860)，行使價398.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。另外，截止2025年6月12日收市，泡泡瑪特認沽證16482)已達96%街貨量，投資者買賣請留意風險。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

據報道，工信部今年對道路機動車輛生產企業及產品監督檢查加入要求，要加大力度抽查輿論關注度高、存在較大質量安全隱患的車型。汽車股普遍偏軟，比亞迪01211)股價仍受制於20天線，跌至135元附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證17150)，行使價206.293元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價109.627元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

券商研究報告指，藥明生物02269)宣布在成都擴建微生物CDMO產能，是公司一個相對較新但快速增長的領域，未來有潛力擴大原料生產至6萬升，將佔藥明生物全球藥物原料產能約10%。藥明生物股價造好，曾高見28.05元，創兩個多月新高。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意藥明認購證17153)，行使價29.15元，2026年12月到期，實際槓桿2倍。

內險股好倉錄得資金流入，中國人壽02628)股價連升多日，曾高見18.72元，創今年新高。如看好中壽，可留意中壽認購證14247)，行使價23元，今年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡中壽，可留意新上市的中壽認沽證17489)，行使價13.68元，2026年1月到期。

外媒報道，世界銀行將重新進入核能領域，以支持延長現有反應器壽命，並幫助支持電網升級和相關基礎設施建設。中廣核電力01816)股價造好，升至2.7元附近高位徘徊。如看好中核，可留意中核認購證16362)，行使價3.19元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

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