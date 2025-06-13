朱红：泡泡瑪特高位徘徊，留意購17491/沽16936

如看好恒指，可留意恒指認購證17112)，行使價24924點，今年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證58113)，收回價23218點，2027年12月到期，實際槓桿36倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證17111)，行使價22089點，今年11月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證56938)，收回價24488點，2027年12月到期，實際槓桿30倍。

泡泡瑪特09992)獲券商報告看好，指其新產品成功推出及其知識產權IP)在全球影響力持續增長，長期而言授權收入有上行空間，並且在潮流玩具之外存在更多變現機會。泡泡瑪特續於高位整固，在270元附近徘徊。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17491)，行使價458.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

比亞迪01211)高層表示，中國電動車市場價格戰不可持續，並預計隨著市場逐步成熟，行業可能出現整合。比亞迪股價連跌兩日，在50天線約130元附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證17150)，行使價206.293元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價109.627元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

據報內地保險業成立國內貿易信用保險共保體，通過「直保+再保」聯通模式，提升國內貿易信用保險承保能力與服務範圍，首期提供保險保障100億元。中國人壽02628)表現靠穩，在18元水平高位整固。如看好中壽，可留意中壽認購證14247)，行使價23元，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡中壽，可留意中壽認沽證17489)，行使價13.68元，2026年1月到期，實際槓桿4倍。

以色列突襲伊朗核設施，據報伊朗計劃報復，國際金價急升突破3400美元，再創個半月新高。山東黃金01787)顯著造好，升至27元水平高位徘徊。如看好東金，可留意東金認購證16228)，行使價31.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。紫金礦業02899)曾高見20.7元，再創新高。如看好紫金，可留意紫金認購證16925)，行使價25.33元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

醫藥股個別發展，藥明生物02269)表現反覆，升至近來高位後遇阻力，在28元附近整固。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意藥明認購證17153)，行使價29.15元，2026年12月到期，實際槓桿2倍。

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