小米止跌反彈，留意購15430/沽16476

如看好恒指，可留意恒指認購證17112)，行使價24924點，今年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證60441)，收回價23418點，2027年12月到期，實際槓桿38倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證17111)，行使價22089點，今年11月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證56938)，收回價24488點，2027年12月到期，實際槓桿36倍。

小米01810)董事長雷軍表示，小米YU7將於6月底發布，同場亦將發布小米平板7S Pro、REDMI雙旗艦K80至尊版等重磅新品。小米股價反彈，升至54元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證15430)，行使價80.05元，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16476)，行使價37元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

泡泡瑪特09992)旗下珠寶品牌popop分別於北京及上海開幕，店內飾品涵蓋MOLLY、Crybaby、LABUBU等多個熱門IP，品類包括戒指、項鍊、耳釘、珠串等。泡泡瑪特股價高位反覆，在約275元水平好淡爭持。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17491)，行使價458.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

聯交所資料顯示，摩根大通上周一減持比亞迪2802萬股H股，涉資逾110億元，持股量由5.66%降至3.38%，之後若再進一步減持則毋須申報。比亞迪01211)股價連跌多日，失守50天線曾低見126.8元。如看好比迪，可留意比迪認購證17149)，行使價186.293元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15172)，行使價109.627元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

藥明生物02269)主要股東折讓配售8294萬股現有股份，相當於公司已發行股本總額約2.04%，套現逾22.06億元。藥明股價下挫，跌至26.5元水平徘徊。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意藥明認購證17153)，行使價29.15元，2026年12月到期，實際槓桿2倍。

茶飲消費股造好，蜜雪集團02097)表現靠穩，續沿20天線在約555.5元附近整固。如看好蜜雪，可留意蜜雪認購證17526)，行使價928.88元，2026年1月到期，實際槓桿2倍。或可留意蜜雪認購證17528)，行使價790.88元，今年12月到期，實際槓桿2倍。

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