朱红：阿里逆市向好，留意購17210/沽16348

通義千問推出基於蘋果MLX框架深度優化的全部Qwen3系列模型，從而實現模型在iPhone、iPad，以及Mac電腦上部署，做到全場景覆蓋。阿里巴巴09988)股價逆市向好，升至115元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證17210)，行使價145.1元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16348)，行使價93.55元，今年10月到期，實際槓桿7倍。

小米汽車表示，小米YU7在電池包安全方面採取多項防護措施，電池包前方配備防刮底橫梁，並應用防彈塗層以確保車輛安全使用。小米01810)表現靠穩，續於54元附近橫行整固。如看好小米，可留意小米認購證17574)，行使價81.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16476)，行使價37元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

消費股普遍偏軟，泡泡瑪特09992)高位遇沽壓，回落至10天線在約260元附近好淡爭持。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17491)，行使價458.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

澳門行政長官批示，沙特阿拉伯、卡塔爾、科威特、巴林及阿曼的國民，獲免簽證及預先入境許可進入澳門特區。銀河娛樂00027)表現向好，重越10天線曾高見34.3元。如看好銀河，可留意銀河認購證14515)，行使價36.88元，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意銀河認購證27666)，行使價46元，今年10月到期，實際槓桿7倍。

中國作家協會數據顯示，中國網絡文學用戶規模達5.75億人，網絡文學行業月活躍用戶約1.36億，去年網絡文學作品新增200萬部，總量超過3300萬部。閱文集團00772)續於高位整固，在30.5元附近徘徊。如看好閱文，可留意閱文認購證15174)，行使價37.77元，明年7月到期，實際槓桿2倍。

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