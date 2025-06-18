朱红：小米橫行整固，留意購14835/沽16476

如看好恒指，可留意恒指認購證17112)，行使價24924點，今年11月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證58113)，收回價23218點，2027年12月到期，實際槓桿45倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證17111)，行使價22089點，今年11月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證63444)，收回價24288點，2027年12月到期，實際槓桿31倍。

小米01810)董事長雷軍表示，小米YU7將於月底發布，樣車亦已陸續到店。小米股價連日橫行，在54元水平窄幅整固。如看好小米，可留意小米認購證14835)，行使價73.93元，今年8月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米認沽證16476)，行使價37元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

券商報告指，上周全球對沖基金在亞洲市場交易量創下五年來最大增幅，對沖基金買入日本、香港、台灣及印度股票，並引述投資者指為對沖美元進一步下跌風險，去美元化令整個亞洲市場受惠。港交所00388)股價高位回吐，在20天線約404元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交認購證17299)，行使價464.08元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證16934)，行使價333.68元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

內媒報道，泡泡瑪特09992)旗下飾品品牌POPOP北京門店上周六開業，Labubu、Hirono及Molly再被熱炒，部分產品已出現斷貨，有飾品售價高達近2萬元人民幣。泡泡瑪特表現靠穩，在10天線約260元附近整固。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證17491)，行使價458.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證16936)，行使價173.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。

寧德時代03750)好倉連日錄得資金流入，唯公司股價仍受制於20天線，跌至306元水平徘徊。如看好寧德，可留意寧德認購證16852)，行使價368.88元，今年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡寧德，可留意新上市寧德認沽證17639)，行使價278.88元，今年12月到期。

券商研究報告指，領展房產基金00823)香港零售租戶銷售穩定，加上近期其大部分市場利率下降應有助於支持2026財年的每單位分派，故認為其估值具吸引力。領展逆市造好，曾高見41.65元，創兩年新高。如看好領展，可留意領展認購證17298)，行使價47.05元，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意領展認購證14836)，行使價46.88元，今年9月到期，實際槓桿11倍。

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