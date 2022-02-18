翔勝視野：香港人買英國樓常見「中伏位」

但他們忽略了英國發展商只會介入買賣事宜，其餘事情在收樓後可以說是悉隨尊便。另外，也有部分人明明對英國不認識，卻透過網絡、來歷不明的KOL買樓，結果惹上一身蟻！

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小心二手屋「筍盤」

最近我就聽到一個個案，買家在英國買了一個向公園的房屋，價錢是三十多萬英鎊，外觀很不錯；但原來內部十分殘舊，結果要多花二十多萬英鎊維修。又因要等候維修，需要額外租屋居住，前後用了六十多萬英鎊，才能擁有一間二手屋。

切勿「賠了夫人又折兵」

另外，我也發現有些香港人實在太愛「算死草」了，寧願先到英國租B&B，決心「睇啱」才買樓。

結果？因為B&B不能長租，於是要四圍搬家。所花的時間事小，實際上當地睇樓並不像香港般通街都有代理，要約睇樓十分困難，最後分分鐘「花」全年時間才買到樓！

計算下來，在香港賺少一年錢，是「第一虧」；無法把握英鎊低水時期買樓，是「第二虧」；最後還花一年租住費用高昂的B&B，前後可能虧損超過100萬港元，可謂賠了夫人又折兵。

揀區也會遇「陷阱」

除了買樓方式，選區也是香港人很易「中伏」的地方。近年很多來路不明的代理介紹一些看似「極筍」，實則「極伏」的地區，例如倫敦西面的Slough。這裏看似很方便，來往倫敦只需約半小時，樓價更是平絕，但你可知道Slough 是全英國治安最差的地區之一？

事實上 Slough 市中心車站平均每幾天就有一宗持刀傷人案，絕非家庭移居的首選！

這些劣質代理會告訴你嗎？絕對不會！

一個地區便宜自然有其差劣的地方，所以我們從來不會引入「最便宜」的地區，以最近一年賣獨立屋為例，我們主力引入倫敦周邊各郡（Home Counties）的樓盤， 雖然樓價不會是全國最平，但這些地區確實是最宜居榜單的常客，當地人的首選！

Kent——真正「英格蘭後花園」

談到Home Counties，香港人可能只會想到「最富裕」的Surrey，其實Home Counties中還有不少其他宜居選擇，例如擁有「英格蘭後花園」美譽的Kent（肯特郡）。位於英國東南部的Kent，來往倫敦其實不比部分倫敦外圍的 Zone 遜色，以郡內最大城鎮Maidstone為例，乘搭火車大半小時左右就能到達倫敦市中心。

其實說起來，早在2013年我就第一次引入Kent樓盤到香港，即使當時很多人連Kent在哪裏都不清楚，我還是對這裏十分有信心。除了因為鄰近倫敦的優勢外，Kent的校網和生活環境皆是一絕，甚至比倫敦部分Zone更好！所以Kent其實一直都很受當地人歡迎，我亦很高興近年除了本地家庭，一些對英國有一定認識的香港家庭，也開始將眼光放在Kent上。