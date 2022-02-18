在倫敦買apartment好，還是買獨立屋比較適合？

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Cindy問：

您好！我打算在英國倫敦購買一個單位，但因暫時未有家人會前往那邊工作或居住，不知應該選擇購買一個apartment 單位，還是一間獨立屋比較適合？

是不是apartment 的打理及管理各方面較容易？個人比較喜歡獨立屋。

李丹翔（Mr. Amous Lee）回覆：

首先，在管理方面，一般英國獨立屋都沒有管理公司，住戶需「一腳踢」打點。

但近年流行一種屋苑式管理的別墅項目，住戶不需要自行處理垃圾，而且周邊街道的花草樹木、路燈路牌等，都會有專人負責維修；訪客會有專用泊車，亦會有屋苑內的公園和其他休閒設施等。

然而，倫敦市甚少有屋苑式管理的獨立屋項目，而且倫敦的獨立屋供應極少，以致樓價近年也不停飆升，不易入手。若喜歡獨立屋，可留意及考慮倫敦周邊各郡，例如Surrey、Hampshire及Kent等。

考慮實際所需空間

另外，你要考慮自己到底需要多大的空間。通常英國獨立屋最少有兩房及600平方呎以上，如果家人不會前往那邊工作或居住，買獨立屋自住未免有點「大材小用」，而且要打理的範圍也較大。

但凡事當然也有例外，如果你對後花園有需求，想有個屬於自己的園藝空間，又或者想要個獨立的空間玩音響，那麼獨立屋仍然是無可取代的選擇。

新建獨立屋保障較多

至於坊間常說獨立屋難以維護的問題，多出現於樓齡較長的獨立屋。很多香港人去到英國時，往往在樓價上「算死草」，選擇買二手獨立屋，結果被一大堆後續的維修問題所困擾，例如日久失修的屋頂、地暖系統和電器，最後得不償失。反而由大型發展商負責的新建獨立屋，項目質素其實相當有保證，而且多數具有英國國家房屋建築委員會的10年保險（NHBC Buildmark），在維護方面不需太擔心。

兩者業權大不同

物業業權也是值得注意的一點。在英國，獨立屋通常屬於永久業權（Freehold），Apartment則多數屬租賃業權（Leasehold）。租賃業權的年期多以數十年至999年等，若年期太短會較有風險，因物業難以保值，更有機會影響申請按揭；若年期長於100年，在投資上便不會有太大問題及影響。

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