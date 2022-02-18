樓盤點睛：英國肯特郡、加拿大多倫多樓盤推介

Kent亦是英國本地人喜歡的校網區，皆因學校選擇眾多，單單是Kent就有33間Grammar School，佔全英國總數約五分之一。郡內眾多Grammar School的學生在GCSE的平均分數亦超出全英國平均值，可見當地教育水平相對較高。此外，在一些知名通勤小鎮例如Royal Tunbridge Wells和Tonbridge的校網皆有不少獲Ofsted評為Outstanding或Good的學校，因此本地人對於Kent的校網可謂趨之若鶩。同樣地，不少香港家庭會以校網為選擇的首要因素，因此很多時都會選擇這一區。

大型洋房別墅項目Foal Hurst Green，由英國知名發展商Berkeley Group打造，步行15分鐘即到Paddock Wood火車站，乘火車前往London Bridge只需41分鐘。項目附近有不少綠化資源，步行15分鐘即到火車站，另外亦可步行到附近的Highstreet。

樓盤所處位置鄰近兩大市中心Tonbridge、Royal Tunbridge Wells，附近設有大型超市Waitrose及Tesco、購物商場Royal Victoria Place，生活配套一應俱全。另一方面，項目毗鄰The Skinners School、The Judd School、Tunbridge Wells Grammar School等皆獲Ofsted Outstanding評級的學校，擁有完善校網。

項目採用屋苑式管理，提供3至5房洋房別墅連車位，而3房半獨立屋僅售500,500英鎊起，較鄰近市鎮Royal Tunbridge Wells的樓盤平近三成，買家可承造按揭，預計今年年尾起落成。

Presented by：WAW Creation

Foal Hurst Green

地址：Mascalls Farm, Badsell Rd, Paddock Wood TN12 6LP

發展商：Berkeley Group

戶型：3-5房

室內面積：978-1,811 平方呎

落成日期：2022第三季至2023年第二季

代理：FMI至匯投資

展銷會

日期：2月19日至20日（周六至周日）

時間：上午11時至下午6時

一對一講座：中午12時及下午3時

地址：香港灣仔告士打道88號8樓（灣仔站A1出口）

電話：3468 7299 / 6187 9014（Whatsapp）（需預約）

加拿大多倫多

Plaza on Yonge 北約克市中心地鐵沿線全新豪宅

項目由多倫多三大頂尖發展商Plaza Corp打造，康榮國際香港獨家代理，位處港人熱愛地段Yonge與Finch的正中心點，步行5分鐘可達GO Station及Finch Station地鐵站，可直達多倫多金融中心及多個商場，亦便捷到達三間大學U of T多倫多大學、Ryerson懷雅遜大學及York約克大學。地鐵線現正計劃延長伸展，將來乘地鐵也可直達萬錦市及列治文山。

Plaza on Yonge周邊配套豐富，5分鐘範圍有超過120間美食選擇，鄰近 North York 北約克商業中心、市政廳及政府大樓，周邊亦有多個公園、Bayview Village及Yorkdale Mall。通過Highway 401、407、404、DVP 高速幹線公路更方便穿梭大多倫多各處，例如萬錦市、列治文山、國際機場、金融中心及四間大學，真正四通八達。

項目提供Condos住宅及兩層複式混凝土建築Townhouses聯排別墅，用料豪華，樓底高達 9 呎，大部分單位設有特大露台，送隱藏式家庭電器及石英石櫃面，兩房單位非常實用，適合學生、回流人士及上班一族。現提供VVIP內部認購價，首期只需港元19萬元起，送獨家全年包租保證，送香港加拿大來回機票。

項目提供24小時禮賓服務、華麗大堂及兩層六星級會所，設施包括配備廚房的派對室、游泳池、電影院、會議室、專業健身中心、瑜珈室、男/女更衣室、高級 Co-work 共享工作空間、工作室、兒童遊樂室及設有燒烤區的優美園藝戶外庭園等。項目康榮國際香港獨家代理。

代理：康榮國際

查詢：2833 6822