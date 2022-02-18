市場信息：《境外置業要「究」Smart》 拆解五大要點 助消費者精明置業

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

小冊子內容實用，將境外置業考究要點分為五大範疇，包括置業地點、選擇物業、購買方法、融資安排、投資回報，提醒消費者要留意當地經濟樓市、文化及語言、對外地人士的投資限制等，仔細考慮置業目的。選擇物業時須了解發展商財力及背景，物業質素及社區配套情況，建議最好到當地親身視察。並要仔細考慮親身到當地購買、透過持牌或非持牌代理購買的風險；留意付款安排、按揭及匯率情況，以及當地的外匯管制、稅制、服務費用及回報保障等。

另外，小冊子更提供個案分享及相關資訊，以七個個案拆解真假賣家、長期開支、訂金處理、按揭成數、完工日期、團購費、租金保證等情況和陷阱。想了解更多，可登入局方的消費者教育網頁http://outsidehk.eaa.org.hk，細看有關購買境外物業的精明錦囊。