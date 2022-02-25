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專家觀點>海外置業錦囊

買英國樓花自住要留意甚麼？

「問問題 送李丹翔新書《買英國樓100問》」活動，今日選擇了讀者「柯先生」的來郵，在獲得李丹翔親自解答外，亦獲得李丹翔新著乙本。本刊將於今日電郵通知「柯先生」相關安排。

各位有意了解買英國樓的讀者，請來信告知你的疑難，除了有專家為你解答，還會有機會獲得李丹翔新書乙本。

 

Presented by：WAW Creation

 

柯生問：

李生你好，

本人一直有留意英國房地產市埸，想自置物業自住。

現向李生查詢

1.購買樓花需注意事項

2.收樓驗收程序，需注意事項

3.水電煤等登記手續

謝謝

 

李丹翔回覆：

購買英國樓花和一般現樓的注意事項類近，但大家比較需要留意英國樓花並無關鍵落成日期，只有預計落成日期，不可完全作準。另外在英國，買賣合約中設有Long Stop Date（最後交樓期限）作為死線保障買家，該日期一般會在預計落成日期後的12至18個月。

 

留意預計落成日期 不可完全作準

在疫情下，物業建成進度較難預測，難免有延遲收樓的情況，如果急於趕往英國，就需要特別留意收樓日期，或可以考慮一些已經動工，收樓期較短的項目，相對更保險。

如果購買收樓期較長的項目，請緊記選擇信譽良好的發展商和物業代理，並讓他們定期發送項目進度報告和相片給你，使自己對收樓時間有更準確的預計。同時，由於買英國樓花的付款期與項目進度掛鈎，而按揭亦一般會在交樓前半年開始處理，為免因項目提早收樓而導致無法周轉，大家最好與發展商和物業代理保持緊密聯絡，並提早和按揭顧問安排，預備較「鬆動」的資金。

順帶一提，屋類物業的樓花期非常短，普遍都是在一年之內，如果不放心買長樓花期的項目時可以考慮屋類。

 

發展商會提供「執修期」

如購買樓花，在項目竣工時，律師會通知買家收樓，屆時買家可到當地驗樓或委託管理公司代辦。安排確實收樓日期後，銀行會把貸款餘額交付律師樓。注意收樓前，買家需預留款項支付律師費、印花稅、管理費訂金等。如果是買英國新樓，發展商會提供「 執修期 」，業主準備好新建物業檢查報告（Snagging Survey Report），發展商收到報告後，會在指定時間內完成「 執修 」。如果購買翻新（refurbished）物業，就需要特別留意項目是否連NHBC（英國國家房屋建築委員會）或其他機構承辦的保養期，因為很多時這類物業都未必有相關配套。

 

水電煤有不同供應商選擇

水電煤方面，英國不同地區會由不同水供應商負責，大家只需要按物業地址搜尋水供應商，申請自己需要的水費用量計劃即可。至於電和煤，通常都有不同供應商可以選擇，大家可以按價錢和服務水準取捨。

 

送李丹翔《買英國樓100問》

《環球置業連線》版面獲李丹翔送出《買英國樓100問》簽名版十本，只要你對買英國樓有任何疑問，將問題電郵給worldpp@mingpao.com，便有機會獲得李丹翔親自解答，同時送上《買英國樓100問》簽名版乙本！