樓盤點睛：英國Surrey、加拿大多倫多樓盤推介

Staines-upon-Thames是泰晤士河畔的寧靜小鎮，位於倫敦綠化帶邊緣，居住環境舒適，加上距離倫敦不遠，因此香港人對這一區的需求很大。由英國頂尖發展商Berkeley Group打造的Eden Grove，無論所處位置、樓盤質素，還有提供的設施都非常出色。

Presented by：WAW Creation

屋苑由6座新型住宅大樓組成，FMI是次獨家推售的最新一期的Lily House提供1至3房單位選擇，背向內園面向水塘景觀，面積由442至1,021平方呎不等，入場價由34.5萬鎊起，是少數價錢相宜且品質優良的樓盤，投資或自住買家均非常合適。

Lily House樓高13層，總共96個單位，是項目最高的大廈，亦是整個地區最高的建築物。高層單位可飽覽壯麗的綠化水塘景觀，中低層單位面向美麗的內園景。項目並設有住客會所，包括二十四小時禮賓服務、健身室、共用工作空間、和會議室等。

Eden Grove連接Birch Green Park，四周被綠樹河道環繞，並與壯麗的溫莎城堡及溫莎馬場為鄰。屋苑位處綠化地帶，但生活配套一應俱全，10分鐘步程內有兩大購物中心Elmsleigh Shopping Centre和Two Rivers Shopping Centre。當地的High Street商戶雲集，不乏超市、咖啡廳，酒吧、時裝服飾商店，以及露天市集活動。

Staines-upon-Thames一直大受家庭客歡迎，其中一大重點是坐擁不可多得的頂尖名校，首相級學府Eton College、Royal Holloway University與Eden Grove距離僅數英里，另項目5英里內有84間獲Ofsted評級為「Outstanding」或「Good」的中小學。

交通優勢助長區內經濟發展，由Staines-upon-Thames往希斯路機場車程僅10分鐘，近十年來吸引超過1,100間初創公司進駐，同時國際大企業，例如Bupa、Kingston和Samsung亦相繼選擇在此設立分部。被評為全英國TOP 10%最有經濟增長潛力的地區。從Eden Grove步行5分鐘便到Staines Railway Station，市場預計未來5年樓價升幅高達20%，投資潛力極高。

Eden Grove

地址：4A Eden Grove, Staines-upon-Thames, Surrey TW18 4AE

發展商：Berkeley Group

戶型：1-3房

室內面積：442-1,021平方呎

業權：999年

落成日期：2024年第一季至第四季

代理：FMI至匯投資

英國Surrey • Staines-upon-Thames物業展銷會及免費講座

日期：2月26日及27日（周六及周日）

展銷會及一對一講座：中午12時及下午4時

地址：香港灣仔告士打道88號8樓（灣仔站A1出口）（需要預約）（如未能出席展銷會，可預約Zoom網上講解）

電話：34687299 / 61879014（whatsapp）

加拿大多倫多

Plaza on Yonge及Alias 優勢地段鄰近地鐵項目

北約克是大多倫多正中心點，去各個城市都非常方便，只需大概10至15分鐘車程可達市中心、萬錦市、列治文山、旺市或密西沙加等地。北約克也是傳統的港人區，有許多高端港人集結於此。

北約克市中心地鐵沿線全新豪宅項目Plaza on Yonge由多倫多2020年最佳發展商PLAZA CORP發展，位處港人熱愛地段的Youge & Finch交界，步行5分鐘達Finch地鐵總站，方便穿梭多倫多不同地段。項目其中亮點是提供Condos住宅及兩層複式混凝土建築Townhouses聯排別墅，現在提供VVIP內部認購價，首期只需港元19萬元起，送獨家全年包租保證，送香港加拿大來回機票。同場推介多倫多金融中心Yonge & Richmond全新項目Alias。

Plaza on Yonge單位用料豪華，樓底高達9呎，大部分單位設有特大露台，送隱藏式家庭電器及石英石櫃面。項目更提供24小時禮賓服務、華麗大堂及兩層六星級會所，設施包括配備廚房的派對室、游泳池、電影院、會議室、專業健身中心、瑜珈室、高級Co-work共享工作空間、兒童遊樂室及設有燒烤區的優美園藝戶外庭園等。

多倫多金融中心項目Alias鄰近Yonge & Richmond全新樓盤項目， 5分鐘步行到達地鐵站、金融中心、Eaton Centre、PATH System、湖濱區。三間主要大學，包括U of T、Ryerson、OCAD均近在咫尺。項目由實力雄厚發展商Madison Group傾力發展，坐落多倫多市中心最方便和最豪華的地點之一，提供開放式至3房單位選擇。

展銷會

日期：2月26及27日（星期六及日）

時間：中午12時至晚上6時

地點：康榮國際集團展銷廳 － 銅鑼灣軒尼詩道458至468號金聯商業中心22樓全層

查詢：9828 9959（歡迎來電登記）

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk