Plaza on Yonge多倫多北約克地鐵沿線豪宅項目 同場推介金融中心項目Alias

多倫多是全加拿大最輕易找工作的城市，因為這裏有全北美第二大金融體系，也是高科技專才及大公司開發的首個選擇城市，教育及醫療都是排行加拿大東岸第一位，所以吸納了許多新移民到多倫多生活。而多倫多的「北約克North York」是許多香港人選擇聚居或先投資收租後自住的地區。康榮國際將帶來North York北約克市中心地鐵沿線全新豪宅項目Plaza on Yonge，由多倫多2020年最佳發展商PLAZA CORP傾力發展，位處於Youge & Finch交界，步行5分鐘達Finch地鐵總站，方便穿梭多倫多不同地段。項目其中亮點是提供Condos住宅及兩層複式混凝土建築Townhouses聯排別墅，現在提供VVIP內部認購價，本周末展銷會將帶來1至3房單位選擇，全部適合投資收租及準備移民或回流自住人士，送獨家全年包租保證，送香港加拿大來回機票，同場推介多倫多金融中心Yonge & Richmond全新項目Alias。有興趣人士，歡迎立即聯絡康榮國際或於本周末親臨銅鑼灣康榮國際展銷廳索取更多資料。
Presented by：WAW Creation
北約克是大多倫多正中心點，去各個城市都非常方便，如Downtown市中心、萬錦市、列治文山、旺市及密西沙加都只需大概10至15分鐘車程，出名四通八達。北約克也是傳統的港人區，許多高端港人集結於此。
Plaza on Yonge提供Condos住宅及兩層複式混凝土建築Townhouses聯排別墅，單位用料豪華，樓底高達9呎，大部分單位設有特大露台，送隱藏式家庭電器及石英石櫃面，兩房單位非常實用，適合學生、回流人士及上班一族。現提供VVIP內部認購價，首期只需港幣19萬元起，送獨家全年包租保證，送香港加拿大來回機票。項目提供24小時禮賓服務、華麗大堂及兩層六星級會所，設施包括配備廚房的派對室、游泳池、電影院、會議室、專業健身中心、瑜珈室、男/女更衣室、高級Co-work共享工作空間、工作室、兒童遊樂室及設有燒烤區的優美園藝戶外庭園等。
• 首期港幣19萬元起 項目可貸款
• 保證與加拿大同價及提供更多優惠
• 獨家單位在手 即揀即買 不用抽籤
Yonge & Finch是港人熱愛地段，位於多倫多正的中心點，步行5分鐘可達GO Station及Finch Station地鐵站，可直達多倫多金融中心及多個商場，亦方便到達三間大學U of T多倫多大學、Ryerson懷雅遜大學及York約克大學。地鐵線正計劃延長伸展，將來地鐵也可直達萬錦市及列治文山。
Plaza on Yonge位處優越地段，鄰近North York北約克商業中心、市政廳及政府大樓。附近有多個公園，鄰近Bayview Village及Yorkdale Mall。通過Highway401、407、404、DVP高速幹線公路更方便穿梭大多倫多各處，例如萬錦市、列治文山、國際機場、金融中心及四間大學，真正四通八達。
項目周邊配套豐富，5分鐘範圍有超過120間美食選擇，無論中式、港式、打邊爐、串燒、日本壽司、韓國燒烤、越南粉、泰國菜、意大利菜及美式餐廳，以至珍珠奶茶店及蛋糕店均應有盡有。
PLAZA CORP是大多倫多三大發展商之一，由猶太人家族經營，進駐加國已近 40 年，行內聲譽優秀，質量達到全多倫多頂尖之列，曾於2018及2020年榮獲Tarion監管機構頒發最佳發展商之美譽。過去10年所有購買Plaza項目的買家都有投資獲利，反映出Plaza的用料、選擇的地點及合理的價錢，往往令到買家安心滿意。康榮國際集團和發展商有良好關係，更多次榮獲PLAZA CORP最佳海外銷售代理，現時已得發展商所有項目的香港獨家代理。
Alias鄰近Yonge & Richmond全新樓盤項目，5分鐘步行到達地鐵站、金融中心、Eaton Centre、PATH System、湖濱區。三間主要大學，包括U of T、Ryerson、OCAD均近在咫尺。
項目由實力雄厚發展商Madison Group傾力發展，坐落多倫多市中心最方便和最豪華的地點之一，提供開放式至3房單位選擇，是信心保證。
地點：康榮國際集團展銷廳 － 銅鑼灣軒尼詩道458至468號金聯商業中心22樓全層
Email：info@HongWin.com.hk
註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一獨立房間諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。