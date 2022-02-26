Plaza on Yonge多倫多北約克地鐵沿線豪宅項目 同場推介金融中心項目Alias

Presented by：WAW Creation

北約克是大多倫多正中心點，去各個城市都非常方便，如Downtown市中心、萬錦市、列治文山、旺市及密西沙加都只需大概10至15分鐘車程，出名四通八達。北約克也是傳統的港人區，許多高端港人集結於此。

Plaza on Yonge單位用料豪華 配套六星級會所

Plaza on Yonge提供Condos住宅及兩層複式混凝土建築Townhouses聯排別墅，單位用料豪華，樓底高達9呎，大部分單位設有特大露台，送隱藏式家庭電器及石英石櫃面，兩房單位非常實用，適合學生、回流人士及上班一族。現提供VVIP內部認購價，首期只需港幣19萬元起，送獨家全年包租保證，送香港加拿大來回機票。項目提供24小時禮賓服務、華麗大堂及兩層六星級會所，設施包括配備廚房的派對室、游泳池、電影院、會議室、專業健身中心、瑜珈室、男/女更衣室、高級Co-work共享工作空間、工作室、兒童遊樂室及設有燒烤區的優美園藝戶外庭園等。

康榮國際香港獨家代理 獨家展銷優惠

• 首期港幣19萬元起 項目可貸款

• 一房由加幣60餘元萬起

• 獨家VVIP內部認購價

• 送首年包租保証

• 送高級家庭電器

• 送延長分期付款優惠

• 保證與加拿大同價及提供更多優惠

• 收樓前可轉手（摸貨）

• 獨家單位在手 即揀即買 不用抽籤

交通便利出行 環球美食盡在其中

Yonge & Finch是港人熱愛地段，位於多倫多正的中心點，步行5分鐘可達GO Station及Finch Station地鐵站，可直達多倫多金融中心及多個商場，亦方便到達三間大學U of T多倫多大學、Ryerson懷雅遜大學及York約克大學。地鐵線正計劃延長伸展，將來地鐵也可直達萬錦市及列治文山。

Plaza on Yonge位處優越地段，鄰近North York北約克商業中心、市政廳及政府大樓。附近有多個公園，鄰近Bayview Village及Yorkdale Mall。通過Highway401、407、404、DVP高速幹線公路更方便穿梭大多倫多各處，例如萬錦市、列治文山、國際機場、金融中心及四間大學，真正四通八達。

項目周邊配套豐富，5分鐘範圍有超過120間美食選擇，無論中式、港式、打邊爐、串燒、日本壽司、韓國燒烤、越南粉、泰國菜、意大利菜及美式餐廳，以至珍珠奶茶店及蛋糕店均應有盡有。

多倫多三大頂尖發展商PLAZA CORP

PLAZA CORP是大多倫多三大發展商之一，由猶太人家族經營，進駐加國已近 40 年，行內聲譽優秀，質量達到全多倫多頂尖之列，曾於2018及2020年榮獲Tarion監管機構頒發最佳發展商之美譽。過去10年所有購買Plaza項目的買家都有投資獲利，反映出Plaza的用料、選擇的地點及合理的價錢，往往令到買家安心滿意。康榮國際集團和發展商有良好關係，更多次榮獲PLAZA CORP最佳海外銷售代理，現時已得發展商所有項目的香港獨家代理。

同場推介多倫多金融中心項目Alias

Alias鄰近Yonge & Richmond全新樓盤項目，5分鐘步行到達地鐵站、金融中心、Eaton Centre、PATH System、湖濱區。三間主要大學，包括U of T、Ryerson、OCAD均近在咫尺。

項目由實力雄厚發展商Madison Group傾力發展，坐落多倫多市中心最方便和最豪華的地點之一，提供開放式至3房單位選擇，是信心保證。

多倫多North York北約克市中心

Yonge＆Finch地鐵沿線豪宅項目

Plaza on Yonge及多倫多金融中心項目 Alias香港展銷會

日期：2月26及27日（星期六及日）

時間：中午12時至晚上6時

地點：康榮國際集團展銷廳 － 銅鑼灣軒尼詩道458至468號金聯商業中心22樓全層

查詢：9828 9959（歡迎來電登記）

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk

註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一獨立房間諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。