買英國樓應「full pay」或按揭？額外印花稅又點計？

讀者Ms CHIU問:

1. Buying flat at UK by mortgage or full pay. Which one is better? In terms of tax, Stamp duty, etc.

2. To avoid extra stamp duty, is that a must the owner should have never owned a flat worldwide ?

首先考慮是出租還是自住

李丹翔回覆:

首先,選擇full pay抑或按揭買英國樓,你必須考慮物業是用作出租還是自住。如果用作出租,做按揭買樓比較「着數」,因為租金收入將要課入息稅(Income Tax),可透過按揭貸款的利息扣稅,對沖入息稅,建議找有經驗的投資顧問和按揭經紀人,計算合適的貸款額,維持健康的每月租金收入和還款額比例,甚至可做到每個月「淨袋」租金。

如果物業是用作自住,稅務上就較少需要注意的地方,但需要特別留意英鎊匯率,在心水價位逐步換入,因為full pay金額大,短期的匯率變動可能已等於數十萬港幣以上。

有足夠資金也可考慮做按揭

在我的角度來看,就算是自住,也有足夠資金full pay,其實都可以考慮做按揭。雖然full pay可以免交利息,減少支出,但其實物業是極少數可作槓桿的投資產品,而且因為按揭利息極低,買家更不應放棄藉此提升回報的機會。

透過按揭,買家可以以較少的本金買樓自住,並用借來的貸款作投資,以一筆資金同時做兩件事,盡可能發揮你資金每一分一毫的價值。以價值500萬港元的物業為例,按揭借5成,利率2.5%,你可以考慮用借來的250萬多購買一間在倫敦Zone 5-6的公寓出租,假設有4%回報,就可以賺取1.5%息差,兼賺取未來的升值,何樂而不為?

英國「首置」全球計 香港「首置」只計本土

至於額外印花稅方面,在英國,只有在全球範圍未曾擁有過物業的人可以豁免此稅,所以你的說法沒錯,如果在全球範圍已經持有物業,或購買作出租用途的物業,則需要加3% 額外印花稅。補充一點,英國「全球首置」的定義較香港嚴格,已賣樓人士、曾經與其他人聯名持有物業,現已「甩名」的人士,或者打算與其他人聯名買樓,但聯名人非首置者均不可享有豁免額外印花稅的優待。

因此,有不少聰明的香港人想到,可以趁子女未買香港樓前先買英國樓,享有豁免額外印花稅優惠。即使將來要買香港樓,由於香港的首置定義只計算本地物業,同樣享有首置優惠。

