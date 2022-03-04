樓盤點睛：英國Surrey、日本東京、英國伯明翰樓盤推介

Presented by：WAW Creation

位於Guildford東南面的寧靜小鎮Cranleigh，風光如畫，部分地區被劃為自然風景區，坐落於此的大型住宅項目Leighwood Fields，由英國龍頭發展商Berkeley Group規劃，採取屋苑式管理，全新一期單位包括2至4房別墅連獨立花園及車房車位，精裝交付，配備國際名牌高級家電，今年落成，可承造按揭。2房聯排別墅售價由435,000英鎊起。

由屋苑步行5分鐘可到達Cranleigh High Street，大型超市Sainsbury's、M&S Foodhall、特色餐廳、商舖及市集齊備。區內有超過100個興趣小組及社團，年度活動包括Cranleigh Carnival、Cranleigh show等，每逢節日更有嘉年華慶典，生活悠閒動靜皆宜。

從Cranleigh往來倫敦市中心，可於Guildford站乘搭火車到Waterloo站。區內亦有多條主要公路，包括M25、M23、M3等，連接倫敦、西南地區及英國各地，前往Heathrow和Gatwick兩大機場需時40至45分鐘，交通方便。

Leighwood Fields

發展商：Berkeley Group

地址：4 Lorimer Avenue Alford Road, Cranleigh GU6 8WQ

戶型：2-4房

室內面積：865-1,788平方呎

落成日期：2022年第3季至第4季

物業持有期：永久業權

英國永久業權洋房別墅網上講座

日期：3月4日至3月6日（周五至周日）

時間：上午10時/中午12時/下午2時/下午4時/下午6時/下午8時

WhatsApp：6187 9014

電話：3468 7299

代理：FMI至匯投資

日本東京

中央區物業 2005年高層物業 景觀開揚

物業位於東京中央區，商業集中地，更有多間著名的日本銀行、證券交易所等日本經濟核心所在地，白領人士喜愛居住的區域。距離JR京葉線「八丁堀」站僅2分鐘步程，4分鐘車程可達東京站，有多條線路可轉乘，例如新幹線、山手線等JR各線等，18分鐘更可直達人氣地區東京迪士尼，非常方便。

物業周邊有多間不同特色的餐廳及便利店。步行3分鐘可達立櫻川公園。另外，步行僅9分鐘即達東京最繁華地帶銀座，各大國際品牌旗艦店、流行百貨、米芝蓮餐廳集中地，步行20分鐘可到達人氣市場築地。

此項目全棟11層高，2005年建成，樓齡新及有新耐震技術。推薦單位位於9樓，實用面積約228呎，售價約港幣182萬元，連租約物業，每月實收租金約港幣5,503元。

東京中央區2005年高層開揚景觀物業

地址︰東京都中央區八丁堀2丁目28-5

建成︰2005年1月

構造︰RC造 11階建 / 9階部分

面積︰21.2平方米（約228平方呎）

現況︰出租中

售價︰2,600萬日元（約港幣182萬元）

租金︰100,000日元

管理費︰9,520日元

修繕費︰6,360日元

代理：Sakura Japan Property Limited

日本物業投資免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下午6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

登記：6810 2200

英國伯明翰

BroadOaks Solihull富人名校區豪宅

Solihull是一個有800年歷史的英倫地區，時尚及鄉村氛圍兼備，為英國最令人嚮往的居住地之一。當區擁有伯明翰數一數二的良好治安環境，優質校網更是備受追捧。全新住宅項目BroadOaks坐落Solihull中心地帶，第一、二期的洋房及花園洋房現已落成，第三期設有開放式、1至3房單位，僅餘20個單位可供選擇。

項目坐擁優質校網，附近有15間優質中小學選擇，包括有2間獲Ofsted評定為Outstanding的中學（Tudor Grange Academy及St Peter's），2間取得Good評級的中學（Alderbrook及 Lode Heath），另有2間會考GCSE成績達100%合格率的著名私校，以及9間達Outstanding或Good的評級小學。

項目周邊配套亦非常完善，步行5分鐘可達Solihull火車站，9分鐘直達伯明翰市中心。項目亦鄰近M42高速公路，與多條主要公路交匯，加上高鐵第二階段（HS2）即將落成，屆時由Solihull到倫敦及曼徹斯特的車程時間將縮減至38分鐘，有助為區內樓價帶來更強升勢。此外，項目距離市中心10分鐘步程，Touchwood購物中心、餐廳、咖啡店、名牌店、連鎖店、雜貨店、超市及集市應有盡有，締造靜謐寫意生活。

BroadOaks

地址：Broadoaks Apartments, 548 Streetsbrook Rd, Solihull B91 1QY英國

開發商：Investin PLC

面積：417至1,185平方呎

售價：19.5萬英鎊起（連車位）

產權年限：250年

完工日期：2022年第一季

代理：CK創紀環球

展銷會

日期：3月5日（星期六）

時間：上午11時至下午6時

地點：旺角雅蘭中心第一期16樓1636室

查詢：9730 2880（Whatsapp）（展銷期間設一對一服務，請登記預約）