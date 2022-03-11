翔勝視野：英國、香港買樓制度大不同

大家可能認為中介都是「吸血魔鬼」，但其實香港客戶購買英國新樓是不用繳付佣金的。在英國買二手樓，經紀佣金一般由賣家負責，出售物業通常需支付經紀佣金2.5%（另加稅），按不同經紀公司而定。買家也可聘請買家代理（Buying Agent），以維護個人權益。

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除此以外，其實買賣英國樓的制度和手續還有很多不同之處。近日見到不少香港人（尤其是年輕人），他們喜歡利用網上平台買樓；但要知道買樓細節非常多，更何況是陌生的市場，面對面也談不完；網上平台亦未必會解釋貸款方法、預計租金、合約細節等資料，除非已有相當買賣英國樓經驗，我認為這些平台只可作為參考。更不說這些平台的審批機制有限，稍一不慎就很容易做「水魚」，被劣質賣家和中介利用各種合約漏洞剝削利益。

英國按揭審批嚴格 設共享業權計劃

在香港，銀行有推出超高成數按揭，以幫助儲蓄不多的年輕人上會；但英國對按揭的審批十分嚴格，亦很重視還款能力，故沒有類似計劃。但相對，英國設有共享業權計劃（Shared Ownership），是英國政府為協助供款能力較低人士的措施。此計劃容許合資格首置人士不用一次過購買全部業權，以減輕首期負擔。他們只需要先購買最低兩成半業權，其餘業權由英國住屋協會持有，買家則按業權比例向該協會付租金。日後待買家經濟能力上升，他們亦可以逐步購買剩餘的業權。此政策對象不限英國公民 ，居住滿三年或以上的合法居留人士，符合資格均可申請。

年輕人重視工作機遇

最近我公司發現，有愈來愈多年輕人查詢英國置業事宜，除了剛才提到的共享業權計劃，他們亦一直尋找工作機遇多的置業地區。一般來說，倫敦、曼城、伯明翰和雷丁是主流選擇，當中又以倫敦的金融工種最多。但我們都知道倫敦樓價驚人，年輕人難以負擔，所以不少人轉投倫敦周邊的郡（Home Counties）。

通勤首選城市Milton Keynes

我過往介紹過的Home Counties，多以環境清幽聞名，但如果要數「通勤城市」的地位，就不得不提位於白金漢郡（Buckinghamshire）的Milton Keynes。Milton Keynes為英國第一個衞星城市，類似香港新市鎮，相比其他Home Counties更現代化和方便。作為英國政府大力發展的城市，Milton Keynes有完善的規劃，綠化比例排名全國第一，生活環境怡人，乘火車35分鐘可到倫敦，來往London Luton Airport車程也不長；所以作為倫敦的通勤城市，Milton Keynes是不少人的首選。